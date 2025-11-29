Benevento-Salernitana 5-1, cinquina da sogno, la Strega è seconda

Nulla da aggiungere. La Strega di Floro Flores caccia gli artigli e si aggiudica un pesantissimo derby contro la Salernitana. 5-1 pirotecnico sui granata, risultato che vale il sorpasso sulla truppa di Giuseppe Raffaele e il secondo posto in solitaria. A segno Pierozzi, doppietta di Tumminello, autorete di Capomaggio e Lamesta. Agli ospiti non è bastato il gol del pareggio di Capomaggio che aveva acceso le speranze di Sua Maestà. Un primo tempo che , a dispetto del 3-1 parziale, ha visto un buon equilibrio tra le due squadre. Nella ripresa però i giallorossi hanno inserito la quinta mettendo a segno altre due reti, chiudendo di fatto i giochi. Salernitana che ha mancato di cinismo e risolutezza, trovando difficoltà nel contenere l'avanzata dei sanniti. In settimana sarà fondamentale spostare di nuovo il focus sul campionato e preparare il match casalingo con il Trapani per restare ancora in gioco. Il Benevento invece sarà invece impiegato domenica a Cava.

Primo tempo: Il derby più atteso del campionato va in scena questa sera al ‘Vigorito’, due delle favorite al campionato si sfidano nel tentativo di agguantare il Catania in testa, fresco vincitore a Picerno. Perdere è peccato mortale. Il Benevento non ha ancora recuperato il suo bomber Salvemini, alle prese con uno stiramento muscolare da circa 5 giornate. La Salernitana invece è costretta a fare a meno dello squalificato Tascone e dell’infortunato Cabianca. Floro Flores cambia modulo e si affida al 4-2-3-1, Raffaele va avanti con il suo 3-4-1-2 con Ferrari scelto al posto di Inglese per completare la coppia d’attacco con Liguori.

L’inizio registra ritmi serrati da ambo le parti ma è subito la Salernitana a rendersi pericolosa. Cross dalla sinistra di Villa, Ferrari colpisce di testa e prende la traversa. Primo brivido della partita.

6’ Benevento in vantaggio! Corner di Lamesta, Pierozzi raccoglie prima di tutti e insacca sul palo più lontano dove nessuno può arrivare. 1-0.

I granata non perdono il loro spirito combattivo e pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Capomaggio svetta prima di tutti, pallone che si stampa sul palo e ritorna in gioco. Al 21’, da un calcio d’angolo per gli ospiti succede di tutto. Mischia in area, la palla sbatte addosso a giocatori di entrambe le squadre, finisce sul palo verso l’interno e poi viene spazzata. I giocatori della Salernitana protestano perché il pallone ha varcato la linea e reclamano il gol .

Dopo la revisione l’arbitro conferma il gol dei granata. L’ultimo tocco è di Capomaggio, punteggio di nuovo in parità. Pressa il Benevento, a caccia del gol del vantaggio. Ci prova prima Lamesta, poi Scognamillo ma nulla di particolarmente pericoloso. Al 40’ sponda di Tumminello all’indietro verso Manconi il cui colpo di testa viene deviato e diventa facile preda di Donnarumma.

Sarà lo stesso Tumminello due minuti dopo a portare di nuovo in vantaggio i suoi. Cross dalla destra, l’attaccante di Erice è l’unico a colpire di testa e da due passi beffa Donnarumma. Sfiora subito il pari la Salernitana con una girata di Ferrari a lato di un soffio. Sul finire del primo tempo arriva anche il tris! Maita innesca Manconi in contropiede, il numero 10 dei giallorossi serve Della Morte libero che a tu per tu con Donnarumma viene anticipato da Capomaggio, il quale in scivolata manda in rete. Autogol che taglia le gambe alla Bersagliera

Finisce così la prima frazione di gioco. Match molto equilibrato, come da previsione, ma il Benevento ha finora mostrato maggiore cinismo trovandosi avanti di due gol sugli avversari.

Secondo tempo: Come nella prima frazione di gioco, anche nella ripresa è la Strega ad iniziare nel migliore dei modi. Al 50’ lancio lungo verso Lamesta che tutto solo tira a botta sicura, Donnarumma respinge ma sul tap-in si presenta Tumminello che deve solo appoggiare in rete e il poker dei giallorossi è servito. 4-1, una serata da horror per la difesa granata. Tumminello va anche vicino alla tripletta con una girata di sinistro che esce a poca distanza dal palo difeso da Donnarumma.

La Strega fa anche cinquina! Lamesta viene lanciato in area e di destro fulmina Donnarumma! Grande goleada dei giallorossi. Altra occasione ghiotta sfiorata da Tumminello, con il centravanti giallorosso che anticipa l’estremo difensore granata ma il suo tiro viene murato da Golemic.

Termina così l'atteso derby campano. Il Benevento batte per 5-1 la Salernitana e va al secondo posto in solitaria. Per la Bersagliera di mister Raffaele è notte fonda

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi ( 72 st Romano), Scognamillo, Saio, Ceresoli( 77 st Viscardi); Maita(c), Prisco; Lamesta, Della Morte( 65 st Simonetti), Manconi( 65 st Ricci); Tumminello( 77 st Mignani). A disp.: Esposito, D'Alessio, Mehic, Carfora, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia. All.: Floro Flores

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Frascatore( 58 st Anastasio); Coppolaro( 58 st Varone), De Boer, Capomaggio, Villa; Ferraris ( 65 st Ubani); Liguori (58 st Inglese), Ferrari.( 80 st Achik) A disp.: Brancolini, Knezovic, Quirini, Nnamdi, Iervolino, Di Vico, Boncori. All.: Raffaele

Arbitro: Madonia di Palermo. Assistenti: Gentile di Isernia e Boato di Padova. Quarto ufficiale: Luongo di Frattamaggiore. Operatore FVS: Ferraro di Frattamaggiore

Note: Marcatori: 6’ pt Pierozzi (BN); 27 pt Capomaggio (SAL) 42 pt e 50 st Tumminello (BN) 45+3 Capomaggio (ag) (BN). 62 st Lamesta (BN) Ammoniti: Manconi (BN) Ferrari (SAL)