Team Altamura vs Sorrento, il post partita di mister Devis Mangia

Il Team Altamura perde in casa con il Sorrento e complica il suo percorso verso una salvezza tranquilla. Una sconfitta che pesa poiché la squadra di mister Serpini è una diretta concorrente per l'obiettivo prefissato ad inizio stagione. La reazione nel secondo tempo, dopo i primi quarantacinque minuti di gioco in cui la squadra campana ha messo alle corde i biancorossi con una pressione alta uomo su uomo, c'è stata. La squadra murgiana ha alzato il ritmo costringendo il Sorrento a schiacciarsi nella propria metà campo.

Nel post partita, mister Devis Mangia è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti. "Mi prendo la responsabilità della prestazione e del risultato. I ragazzi stanno facendo il massimo, chi è entrato a gara in corso ha dato un contributo importante. Tuttavia, dobbiamo mantenere l'equilibrio perchè il campionato è questo, il livello è alto ed è giusto essere consapevoli della nostra forza e dei valori delle altre squadre. Dobbiamo restare lucidi e mantenere la giusta attenzione". Il tecnico dei biancorossi chiama tutti alla calma, il girone presenta squadre toste da affrontare e non ci sono risultati scontati e la sconfitta casalinga con il Sorrento ne è la prova. Il Team Altamura, certamente, ha sbagliato l'approccio alla gara, cercando di rimediare nel secondo tempo ma la squadra campana è stata brava a chiudersi nel finale. Sul Sorrento: "Sapevamo che potevano giocare con la difesa a tre e un attaccante esterno di destra che rompeva l'equilibrio alternando il lavoro da mezzala a quello di esterno offensivo. Magari non ti aspettavi che giocava Esposito, classe 2008, dall'inizio. Tuttavia, potevo aspettarmi di certo un Sorrento che giocasse un calcio diretto, verticale".

La redazione di IamCalcio Bari ha analizzato il primo tempo e il secondo, quest'ultimo decisamente più convincente. Tuttavia, si è sottolineato l'atteggiamento iniziale molto aggressivo del Sorrento, mister Devis Mangia ha risposto: "Il Sorrento l'ha preparata bene, sono venuti a giocarci addosso, noi l'abbiamo un pò patita questa cosa. Avevamo bisogno di più lucidità nella gestione del pallone. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa nella disposizione e forse questo ci ha aiutato. Nel finale, forse, un pò più di presenza nell'area di rigore poteva aiutarci. Con il cambio di Mbaye ho voluto incrementare maggiore presenza in area per aumentare il numero di occasioni. Alla fine, il risultato poteva essere diverso, oggettivamente. E' andata così, dobbiamo mantenere, ripeto, sempre il giusto equilibrio e prepararci alle prossime gare con la testa giusta".