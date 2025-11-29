Lumezzane-Novara 1-1, un altro pari (amaro) per gli azzurri

Il decimo pareggio della stagione per il Novara è il più amaro della gestione Zanchetta, per quanto visto in campo è un risultato che ci può anche stare ma la partita è stata condizionata pesantemente dall’errore arbitrale a metà primo tempo quando Caccavo ha colpito con una testata a gioco fermo Lorenzini, nonostante la chiamata dell’FVS l’arbitro ha estratto solo un cartellino giallo, clamoroso per l’episodio visto in campo.

Il Novara approfitta di un clamoroso errore della difesa avversaria per terminare il primo tempo in vantaggio Il primo squillo è del Lumezzane con Iori che impegna severamente Boseggia con un destro dall’interno dell’area, risponde il Novara al 13’ con D’Alessio ma Drago para senza troppi patemi, ancora Iori al 19’ viene contrato al momento del tiro e Boseggia para facilmente, al 37’ il Novara passa in vantaggio, clamoroso errore di Veratti, ne approfitta Ledonne che ruba la sfera e serve Lanini che a porta vuota insacca, la prima frazione finisce uno a zero per la formazione di Zanchetta.

Ennesimo pareggio per gli azzurri Dopo una fase senza occasioni il Novara ha la palla del raddoppio sul piede di Ledonne, Drago con un mezzo miracolo devia in angolo; al 25’ arriva il pareggio dei Lumezzane, cross di Napolitano, Agyemang si perde Ferro che insacca. Al 31’ Ledonne, il migliore per distacco degli azzurri, impegna Drago con un diagonale insidioso; al 40’ episodio dubbio, il Novara regala un pallone al Lumezzane che parte in contropiede, Cannavaro stende Caccamo che aveva già superato Boseggia, per l’arbitro è punizione dal limite e non rigore, espulso Cannavaro per fallo su chiara occasione da rete, la punizione dell’ex Malotti termina di un soffio a lato

LUMEZZANE-NOVARA 1-1

Marcatori: 37’Lanini (N), 25’st Ferro (L).

Lumezzane: Drago, Moscati, Deratti (22’st Motta), Pagliari (1’st De Marino, 25’st Napolitano), Iori (22’st Ghilliani), Rocca, Paghera, Malotti, Gallea Beldi, Rolando (22’st Ferro), Caccavo. All. Troise

Novara: Boseggia, Cannavaro, Lorenzini, Khailoti (36’st Citi), D’Alessio (1’st Agyemang), Basso, Di Cosmo, Donadio (25’st Arboscello), Dell’Erba, Ledonne (33’st Morosini), Lanini (25’st Alberti). All. Zanchetta

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Note: Corner 4-1. Ammoniti Caccavo, Rocca e Motta per il Lumezzane, D’Alessio, Khailoti e Donadio per il Novara.