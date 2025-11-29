Team Altamura vs Sorrento, le formazioni ufficiali
Tutto pronto dal Tonino D'Angelo di Altamura per la sedicesima giornata di Serie C girone C. La squadra di Devis Mangia è chiamata ad imporsi tra le mura amiche e rilanciarsi in classifica. Ecco le scelte dei due allenatori.
Team Altamura schiera: Viola, DiPinto, Zazza, Curcio, Poli, Simone, Grande, Silletti, Mogentale, Nazzaro, Lepore.
Il Sorrento risponde con il seguente undici titolare: Del Sorbo, Crecco, Fusco, D'Ursi, Cuccurullo, Bolsius, Esposito, Solcia, Cangianiello, Di Somma, Paglino.
Come annunciato dall'ufficio stampa del Team Altamura, 1500 i presenti al Tonino D'Angelo di cui 40 ospiti.
Leggi altre notizie:TEAM ALTAMURA SORRENTO 1945 Serie C Girone C