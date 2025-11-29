L'Udinese passa a Parma con un gol per tempo: decidono Zaniolo e Davis

L'Udinese torna a vincere dopo due sconfitte consecutive ed espugna il Tardini. Con un gol per tempo i friulani ritrovano il successo esterno che mancava dal 14 settembre a Pisa e salgono a 18 punti. La gara viene sbloccata all'11' da Zaniolo che aggancia e in girata mette alle spalle di Corvi. La reazione del Parma è nella conclusione da fuori di Keita dal limite al 29' che termina fuori. A tre dall'intervallo Corvi mette una pezza sul colpo di testa di Solet. Ad inizio ripresa è Ondrejka al 49' a trovare i guantoni di Okoye. L'Udinese si fa vedere con Davis all'ora esatta di gioco che calcia tra le braccia di Corvi. Ma l'attaccante dei friulani cinque minuti dopo trova la rete del raddoppio. Il numero nove bianconero viene steso da Troilo e per l'arbitro è rigore (e anche espulsione dopo revisione VAR). Dal dischetto Davis mette dentro. Scorrono altri dieci giri di lancette e Corvi salva su Buksa. A 9' Estevez avrebbe l'occasione di accorciare le distanze ma manda a lato.