Vincenzo Vivarini non sarà presentato prima del match con l'Empoli

Prima di Empoli-Bari, Vincenzo Vivarini non sarà presentato ai tifosi e alla stampa. Secondo quanto riportato dalla redazione di Contropiede si attende il deposito del contratto e, dunque, la società ha deciso di non tenere la conferenza stampa. Dunque, bisognerà aspettare la prossima settimana per la presentazione del nuovo allenatore dei biancorossi che, molto probabilmente, sarà affiancato dal presidente Luigi De Laurentiis. Nel pomeriggio di oggi la squadra si allenerà a porte chiuse per il delicatissimo match di campionato ad Empoli.