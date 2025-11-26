Empoli vs Bari, la direzione arbitrale assegnata a Fabio Maresca
In attesa del primo allenamento di mister Vivarini in una giornata frenetica, tra l'esonero di Caserta e l'annuncio del nuovo allenatore, ci avviciniamo al match valido per la quattordicesima giornata di Serie B, una gara fondamentale per la classifica, al momento preoccupante per i biancorossi. L'AIA ha reso nota la direzione arbitrale, affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli con assistenti i signori Pasquale Capaldo di Napoli e Gianluca Grasso di Ariano Arpino.
|Comparazione Quote
|1
|X
|2
|2.15
|3.25
|3.60
|2.10
|3.00
|3.60
|2.15
|3.10
|3.60
|2.00
|3.25
|3.60
|2.14
|3.14
|3.54
|2.10
|3.00
|3.60