Sassuolo-Pisa 2-2, una zampata di Thorstvedt salva i neroverdi

All'ultimo respiro il Sassuolo evita la sconfitta casalinga contro il Pisa e conquista un punto importante in chiave salvezza.

La partita del Mapei Stadium parte subito forte con il calcio di rigore più veloce della storia della Serie A, appena 5 secondi e Candé interviene in ritardo su Touré e dopo consulto al VAR l'arbitro Di Marco concede il penalty. Dal dischetto N'Zola non sbaglia. Il vantaggio dei toscani però dura poco, perché al minuto 5 arriva il pari neroverde con una grande girata di Matic. Il resto del primo tempo non regala particolari emozioni.

Nella ripresa il Pisa trova nuovamente il vantaggio al 57' con un gran gol di Meister, il primo in A, dopo aver saltato Muharemovic. Nel finale Pinamonti si divora clamorosamente il pareggio solo davanti a Semper. Ma all'ultima occasione arriva il pareggio neroverde al 95', cross perfetto di Volpato che trova lesto il piede di Thorstvedt che stavolta insacca alle spalle del portiere dei toscani.