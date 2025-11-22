Bari vs Frosinone, si decide tutto in un tempo: 2-3 per i gialloblù

Il Frosinone vince al San Nicola ed alimenta le ambizioni di vertice, il Bari dopo il goal nel finale del primo tempo, non riesce a recuperarla. Finisce tre a due in favore dei ciociari dopo un primo tempo ad alta intensità per le occasioni create soprattutto dal versante destro con un super Fares Ghedjemis. La squadra di mister Alvini sale a 25 punti in classifica e in terza posizione, mentre il Bari interrompe il trend positivo in casa e subisce gli ennesimi tre goal nei match dopo la sosta. Quindicesimo posto per i biancorossi, a ridosso della zona rossa della classifica.

La cronaca - La partita si prospetta ricca di emozioni già dall'inizio: al 4' minuti già due chance per la squadra di Caserta prima con Gytkjaer e poi con Moncini, errore non da lui per il numero undici che non trova la porta di testa da buona posizione. Al minuto otto, spizzata per Pagano che trova il goal ma è in posizione irregolare. Passano pochissimi minuti e il Frosinone reagisce trovando il vantaggio con Raimondo dopo un'ottima giocata di Monterisi, bravo nel mettere al centro dell'area di rigore un pallone che sembrava spegnersi sul fondo. I ciociari hanno la grande opportunità di raddoppiare ma prima Kvernadze sbaglia con la porta completamente spalancata e poi Meroni con un salvataggio provvidenziale. Minuto 21', Kone sbaglia la lettura in uscita, commette fallo da una zona nevralgica e Verreth trasforma da calcio di punizione. Il match è frizzante, il Frosinone crea tantissimo, il Bari prova a sfruttare gli spazi lasciati dagli uomini di mister Alvini. Minuto 27', dagli sviluppi di calcio d'angolo in favore degli ospiti, salta più in alto di tutti Bracaglia e porta in vantaggio i suoi. Siamo negli ultimi minuti del primo tempo, Ghedjemis, che ha mandato completamente in cortocircuito la difesa del Bari, si mette in proprio e con una sterzata delle sue fissa il punteggio sull'1-3. Non è finita in questo primo tempo scoppiettante, Castrovilli beneficia del tanto spazio concesso dai ciociari e con un coast to coast trova il 2-3. Partita riaperta e un tempo per provarci. Nel secondo, il Bari non riesce ad affondare, entra Partipilo per dare maggiore profondità, ma il Frosinone controlla bene e porta a casa tre punti preziosissimi. Prima vittoria storica al San Nicola per la squadra gialloblù.

L'analisi - Bisogna evidenziare la grandissima prova degli uomini di Alvini, in grado di mettere alle corde il Bari nel primo tempo con uno strepitoso Ghedjemis. Tuttavia, gli ospiti hanno concesso tanto in campo aperto e il bravo ha provato ad approfittarne. Nel secondo tempo è mancato l'atteggiamento giusto per poter creare di più e mantenere il ritmo alto. Altra prova negativa per il reparto difensivo biancorosso: ogni volta che il Frosinone entrava nell'area di rigore avversaria creava pericoli. Da rivedere anche le situazioni da palla inattiva a sfavore. C'è rammarico soprattutto per i secondi quarantacinque minuti di gioco, in cui il Bari poteva cavalcare l'onda dell'entusiasmo dopo il goal di Castrovilli. Classifica che si complica per i biancorossi, ma ancora più preoccupante è l'atteggiamento in alcune letture della gara: poca concentrazione in fase difensiva e troppe azioni concesse. Merito al Frosinone, che porta a casa tre punti d'oro per il morale e la classifica. Mister Alvini può ritenersi soddisfatto e può proseguire il proprio cammino verso le zone alte.