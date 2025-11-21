Bari vs Frosinone, il punto con Francesco Cenci

Alla vigilia di Bari-Frosinone, la redazione di IamCalcio Bari ha fatto il punto sulla gara valevole per il tredicesimo turno di Serie B con Francesco Cenci, giornalista di Tuttofrosinone.com. Diversi i punti toccati: dallo stato di forma della squadra di mister Alvini, all'andamento in trasferta dei gialloblù e del momento in casa biancorossa. Per il Frosinone l'obiettivo sarà quello di alzare l'asticella e dare un chiaro segnale alle pretendenti, mentre il Bari vorrà proseguire il trend positivo nei risultati al San Nicola e trovare la propria identità di gioco per candidarsi alla corsa playoff.

Ciao Francesco, undici punti in sei gare fuori casa per il Frosinone, la squadra di Alvini viaggia a un ritmo importante. Dall'altra parte un Bari con un buon rendimento al San Nicola. Quali saranno le chiavi della gara?

Il Bari non sta finora rispettando le attese di inizio stagione, è vero, ma giocare di fronte ad un pubblico caloroso come quello del "San Nicola" resta sempre un compito difficile per tutte le squadre. Mi aspetto da una parte un Bari che, giocando in casa, tenterà di essere aggressivo e fare la partita. Motivo per il quale, servirà un Frosinone attento, capace come ha fatto nella maggior parte delle gare disputate fin qui, di mantenere ritmo e concentrazione alti dall'inizio alla fine. La squadra di Max Alvini sta mostrando una crescita costante e arriva al match consapevole dei propri mezzi, ma altrettanto consapevole però, che le gare contro squadre 'ferite' come lo è il Bari in questo momento, possono rivelarsi tra le più complicate del torneo da giocare.

Cosa ha portato Alvini al gruppo squadra? Ti aspettavi questo inizio da parte dei gialloblù?

Mister Massimiliano Alvini era reduce da un campionato, quello scorso, molto difficile per via della retrocessione maturata sulla panchina del Cosenza, così come altrettanto complicata era stata la stagione passata per lo stesso Frosinone. Sicuramente già al momento della scelta del nuovo allenatore per il nuovo corso giallazzurro avvenuta quest'estate, la società canarina era consapevole di poter contare su un allenatore esperto per la categoria e che ben conosce la Serie B, un condottiero che ha saputo portare nuove motivazioni e grinta alla squadra giallazzurra. Penso però che il "segreto" di questa squadra, che ricordiamo è la più giovane per età dell'intero torneo, sia la spensieratezza con cui affronta le partite, indipendentemente dall'avversario che si trova ad affrontare. Il trainer canarino è stato bravo a creare fin dall'inizio del ritiro estivo, un gruppo che ha una comune unità di intenti e l'obiettivo di ben figurare su ogni campo di questa Serie B. Mi aspettavo certamente una stagione diversa rispetto alla sofferenza patita nella scorsa annata, ma non di trovare un Frosinone tra le prime quattro in classifica dopo dodici giornate. Credo che il merito di questo brillante inizio di campionato vada ripartito tra tutte le componenti societarie: dal Presidente, ai direttori, passando per l'allenatore, fino ad arrivare ai giocatori. Chi è arrivato nel mercato estivo ha saputo portare quel quid in più e la spensieratezza che mancava (un nome su tutti Calò). Mentre tutti i giocatori che sono rimasti in Ciociaria dopo la quasi disastrosa annata precedente a questa,o hanno fatto con le giuste motivazioni e spirito di rivalsa.

Obiettivo stagionale? Al momento, nel mese di novembre, è difficile fare calcoli, ma la tua sensazione qual è?

Nei giorni scorsi, mister Alvini ha dichiarato di voler provare a vincere il campionato di Serie B, l'unico che gli manca da alzare nella sua carriera da allenatore, iniziata dai dilettanti. Si tratta ovviamente di un sogno, ma se l'allenatore fucecchiese si è sbilanciato così tanto, vuol dire che c'è una certa consapevolezza della forza del gruppo squadra. È chiaramente presto per tracciare bilanci definitivi, trovandoci appena a novembre ed essendo la Serie B, un campionato che nasconde insidie e sorprese di qualsiasi tipo in ogni turno. Io credo sempre che l'obiettivo minimo debba essere la salvezza, da ottenere quanto prima. Penso allo stesso tempo però, che vista la qualità del gioco espresso nel primo terzo di stagione, questo Frosinone non possa più nascondersi e raggiungere almeno un piazzamento playoff.