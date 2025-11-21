Bari vs Frosinone, mister Caserta: "Voglio una squadra propositiva"

Vigilia di Bari - Frosinone per mister Fabio Caserta, in vista del tredicesimo turno che si giocherà al San Nicola, fortino in questo momento, dove i biancorossi hanno ottenuto sempre punti e risultati positivi. L'obiettivo primario è dare continuità al trend casalingo, sotto il punto di vista dei risultati e riscattare l'andamento post sosta per le Nazionali, al momento piuttosto negativo: 3-0 a Modena e 3-1 a Reggio Emilia. Arriva, però, un Frosinone quarto in classifica e in grado di rendere al meglio lontano dallo Stirpe, 11 punti in sei gare in trasferta.

L'avversario - Mister Fabio Caserta si è espresso sull'avversario di domani in campionato: "Il Frosinone si è riscattato dopo la precedente stagione e sul piano tattico posso dire che sono molto bravi in campo aperto, noi dovremmo essere lucidi nel limitarli. Chiedo alla squadra di concentrarci su noi stessi, abbiamo le qualità per riscattare il campionato e puntare in alto. Tuttavia, per riuscirci dobbiamo cambiare mentalità e atteggiamento".

Il rendimento in settimana con la sosta - "La squadra ha risposto bene durante il periodo di sosta per le Nazionali, soprattutto sul piano dell'intensità. Mi aspetto un Bari propositivo e cercheremo di invertire rotta chiedendo molta applicazione sul piano mentale. Chiedo di concedere pochi spazi e avere maggiore attenzione, soprattutto contro un avversario tosto come il Frosinone".

Le condizioni di Vicari e il possibile modulo - Mister Fabio Caserta ha spostato l'attenzione sulle condizioni del proprio difensore e sulle possibili soluzioni tattiche. "Vicari sta bene, si è allenato in settimana, devo capire se ha smaltito i carichi. Abbiamo provato sia il posizionamento a quattro che a tre dietro, valuterò anche durante la gara se cambiare disposizione. Sulla questione cambi posso dire che valuto sempre contro chi giochiamo, in base all'aspetto tattico dell'avversario. Con i cinque cambi, ormai, puoi variare diversi calciatori e fare rotazioni che ti portano a cambiare un'intera squadra". Su Dorval, ancora incerta la sua presenza poiché ha una forma influenzale, non si è allenato con la squadra ed è tornato solo nella giornata di ieri. La valutazione sul calciatore sarà fatta con lo staff medico.