Napoli, ripresa degli allenamenti: Conte già proiettato all'Atalanta

Questa pausa nazionali è servita ad Antonio Conte per fare alcune riflessioni. Il tecnico vuole immediatamente lasciarsi alle spalle la sconfitta di Bologna e proprio ieri è tornato a Castel Volturno per avere un confronto con la squadra e riprendere gli allenamenti.

Il lavoro di Conte adesso sarà di natura sia tecnico-tattico che psicologico. Sarà necessario valutare l'umore nello spogliatoio per garantire unione ed evitare qualche malcontento individuale. Sul piano fisico invece sono da monitorare le condizioni dei giocatori rientrati dalla partite nelle rispettive nazionali, in particolare quelle di Anguissa, il quale ha accusato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra e adesso è confinato in terapia, non si conoscono ancora i tempi di recupero precisi.

L'obiettivo è di non incorrere in una spirale negativa e di rimanere ancora ben in sella ai traguardi da raggiungere. La squadra è in piena lotta per il campionato e i play-off di Champions sono ancora raggiungibili. In vista del prossimo match contro l'Atalanta, il team ha ripreso ad allenarsi, i colloqui di Conte saranno prima collettivi, coinvolgendo tutta la squadra, e poi saranno individuali, rivolgendosi espressamente ad alcuni nello specifico.

Oltre all'infortunio serio di Anguissa, vanno visionati anche Gilmour e Spinazzola, Lukaku invece spinge per essere a disposizione già per la partita contro la Roma. Dal punto di vista tattico, Antonio Conte continua a provare il 4-3-3, l'idea è di lasciare il jolly Elmas mezzala e di adattare Neres ala sinistra, con Politano a dare sostegno sulla fascia opposta.

Il tecnico salentino da qui in avanti non farà sconti a nessuno, i giocatori saranno chiamati a mettersi il berretto, farsi il segno nero sotto agli occhi e a scendere in battaglia, d'altronde servirà il classico metodo Conte con massima intensità e lavoro incessante per invertire la rotta.