Team Altamura vs Salernitana, 1-2: Golemic decisivo su rigore al 91'

Beffa di Golemic in pieno recupero per il Team Altamura dagli sviluppi di calcio di rigore, che permette alla Salernitana di vincerla e portarsi in testa al girone C. La squadra di Devis Mangia si è ben comportata contro un avversario ostico come i granata, peccato per il penalty concesso nel finale. Il match inizia come meglio non si può: al 10' Curcio pennella, dopo aver ricevuto dalla sinistra da Grande, per Rosafio che mette alle spalle del portiere avversario e sigla il vantaggio al Tonino D'Angelo. Secondo goal per lui, sempre in casa dopo la rete segnata al Trapani. Reagiscono gli ospiti ma è bravo Viola in più occasioni. Silletti, sempre nel primo salva in maniera clamorosa sulla linea la rete del pareggio della Salernitana e al 40' Curcio va vicino al raddoppio.

Nel secondo tempo, gli ospiti alzano i giri del proprio motore ed ottengono, a cinque minuti dall'inizio dei secondi quarantacinque minuti di gioco, un calcio di rigore. Liguori non sbaglia e porta il punteggio in parità al D'Angelo. Entrambe ci provano e non si risparmiano. Al 91' l'episodio deciso: gamba alta di Florio su Ferrari e il direttore di gara concede la possibilità dagli undici metri, concretizzata con freddezza da Golemic. Buona prestazione del Team Altamura, in grado di creare grattacapi alla difesa della Salernitana, uno dei migliori Viola, decisivo di più occasioni. Nel complesso poche insufficienze. Stadio gremito, 2700 spettatori di cui 900 ospiti come da comunicazione dell'addetto stampa dei biancorossi.

Al termine della gara è intervenuto mister Devis Mangia: "Faccio i complimenti alla squadra per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico. In alcuni momenti ti senti inerme quando accadono determinate situazioni. Passando agli aspetti tattici, la soluzione di giocare a quattro a centrocampo è stata studiata in allenamento nel corso della settimana dopo aver visto tutti i centrocampisti lavorare bene. Hanno gestito bene i vari momenti della gara, soprattutto nel secondo tempo in cui la squadra ha creato diversi presupposti".