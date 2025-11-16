Benevento-Monopoli, Floro Flores: ''I ragazzi hanno qualità immense''

Al termine della partita Benevento-Monopoli, mister Floro Flores risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-gara circa l’andamento della partita.

Se si aspettava questa partita:'' se mi fossi aspettato questa partita sarei stato più sereno. Ringrazio Alessandro Monticciolo per come mi ha preparato la squadra e il lavoro da svolgere, visto che io ho avuto poco tempo per farlo. Ringrazio anche mister Auteri che mi ha lasciato una squadra importante e ben messa fisicamente''

Sul primo approccio con la squadra:'' I ragazzi mi hanno dato una risposta fantastica. Anche se potevo sembrare sereno in realtà stavo tremando come una foglia, però alla squadra volevo trasmettere serenità. Ai ragazzi prima della partita non ho dato un messaggio particolare, gli ho solo ricordato che giocavamo in casa nostra, che dovevamo proteggere il nostro fortino e che se vogliamo arrivare lontano dobbiamo cercare di essere diversi dagli altri.''

Se farà grandi cambiamenti prossimamente:'' No, nessun cambiamento radicale. Rispetto il lavoro che è stato fatto precedentemente da mister Auteri. Alla fine mi trovo con un gruppo di ragazzi che hanno qualità immense, che permettono loro di poter fare ciò che vogliono. A me piace giocare un calcio in cui si occupano molto gli spazi, in cui si è presenti in più zone del campo e che lasci la libertà di inventare. Ogni cosa ha il suo tempo, quello che io devo cercare di fare è limare alcuni malumori che possono subentrare e garantire l'armonia dello spogliatoio.''

Sulle singole azioni: '' Il gol di Lamesta è partito da un azione che è stata provata durante l'allenamento delle palle inattive, in questo devo ringraziare Alessandro Monticciolo che è molto scrupoloso su questi dettagli. L'unica cosa su cui un po' rosico è il gol subito, visto che difensivamente avevamo fatto una gara quasi perfetta, ma abbiamo ancora molto su cui lavorare.''

Sui leader nello spogliatoio: '' Avere giocatori come Mattia Maita, leader silenziosi che però con i fatti dimostrano tutt'altro, non può che essere un valore aggiunto di grande importanza. Siamo un gruppo unito, di grande qualità, tutto questo ci permette di spaziare e di essere una squadra che ha molte possibilità. Possiamo essere più ignoranti, più cattivi, a seconda della situazione in cui ci troviamo''