Benevento, obiettivo Pagliuca per la panchina, valutazioni in corso

Il Benevento deve voltare pagina dopo l'esonero di mister Auteri e sta già cominciando a guardarsi attorno in cerca del sostituto. Una delle suggestioni principali per la panchina della Strega risulta essere Guido Pagliuca.

Il tecnico originario di Cecina è in cima alle preferenze della dirigenza sannita. La sua ultima esperienza è stata ad Empoli quest'anno , culminata con l'esonero dopo 7 partite. Il suo nome rimane comunque fortemente legato alla Juve Stabia, club in cui ha raggiunto i suoi più grandi successi professionali, come testimoniato dal campionato di Serie C vinto nella stagione 2023/2024 ( decisivo fu il pareggio rimediato proprio a Benevento) e dalla stagione scorsa di serie B in cui le Vespe raggiunsero a sorpresa il 5° posto e si arresero solo alla semifinale play-off contro la Cremonese, futura vincitrice.

Oltre a Pagliuca, la società ha sondato anche altri profili. Tra questi si possono citare Francesco Modesto (la scorsa stagione all'Atalanta U-23), Giorgio Gorgone, il quale ha appena firmato con il Pescara, e William Viali. Nel frattempo la squadra rimane sotto la guida del tecnico della Primavera Antonio Floro Flores che oggi ha diretto il suo primo allenamento, in attesa di ulteriori sviluppi.