Benevento, obiettivo Pagliuca per la panchina, valutazioni in corso - I AM CALCIO ITALIA

Benevento, obiettivo Pagliuca per la panchina, valutazioni in corso

Pagliuca
Pagliuca
BeneventoSerie C Girone C

Il Benevento deve voltare pagina dopo l'esonero di mister Auteri e sta già cominciando a guardarsi attorno in cerca del sostituto. Una delle suggestioni principali per la panchina della Strega risulta essere Guido Pagliuca.

Il tecnico originario di Cecina è in cima alle preferenze della dirigenza sannita. La sua ultima esperienza è stata ad Empoli quest'anno , culminata con l'esonero dopo 7 partite. Il suo nome rimane comunque fortemente legato alla Juve Stabia, club in cui ha raggiunto i suoi più grandi successi professionali, come testimoniato dal campionato di Serie C vinto nella stagione 2023/2024 ( decisivo fu il pareggio rimediato proprio a Benevento) e dalla stagione scorsa di serie B in cui le Vespe raggiunsero a sorpresa il 5° posto e si arresero solo alla semifinale play-off contro la Cremonese, futura vincitrice.

Oltre a Pagliuca, la società ha sondato anche altri profili. Tra questi si possono citare Francesco Modesto (la scorsa stagione all'Atalanta U-23), Giorgio Gorgone, il quale ha appena firmato con il Pescara, e William Viali. Nel frattempo la squadra rimane sotto la guida del tecnico della Primavera Antonio Floro Flores che oggi ha diretto il suo primo allenamento, in attesa di ulteriori sviluppi.

Gerardo Ievolella

Leggi altre notizie:BENEVENTO Serie C Girone C
BeneventoBenevento - MonopoliMonopoli
14ª giornata - Serie C Girone C 2025 - 2026
Comparazione Quote1X2
IamBet1.503.556.53
Bet3651.503.506.25
1xBet1.503.556.53

Serie C Girone C

ClassificaRisultatiStatistiche