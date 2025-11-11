Novara-Lecco 1-0, tre punti inaspettati firmati Da Graca

Con le spalle al muro il Novara tira fuori la miglior partita stagionale e supera uno a zero il Lecco, tre punti importanti ed inaspettati contro una formazione che in caso di pareggio sarebbe salita al secondo posto in classifica. Decide una rete di Da Graca per un successo meritato con Boseggia praticamente inoperoso e con un palo colpito a fine primo tempo da Dall’Erba.

La cronaca Parte forte il Lecco, al 6’ un destro di Furrer termina a lato, risponde il Novara al 17’, cross di Donadio e colpo di testa di Alberti a lato, prima dell’intervallo grande occasione per gli azzurri, Alberti serve Dall’Erba che colpisce il palo a Furlan battuto. Novara ancora pericoloso al 10’ della ripresa, Alberti da un rimpallo viene liberato davanti a Furlan ma calcio addosso all’estremo avversario, al 15’ sinistro di Agyemang bloccato da Furlan, al 25’ l’episodio decisivo del match, cross di Dall’Erba per Da Graca che segna la rete decisiva. La reazione del Lecco è sterile, solo un cross pericoloso al quinto minuto di recupero sventato dalla difesa novarese.

NOVARA-LECCO 1-0

Marcatore: 26’st Da Graca.

Novara: Boseggia; Citi, Di Cosmo, Alberti, Donadio, Khailoti, Dall’Erba (36’st Valdesi), Da Graca, Lorenzini, Agyemang (50’st D’Alessio), Basso. All. Zanchetta

Lecco: Furlan, Zanellato, Mallamo, Furrer (27’st Pellegrino), Battistini (27’st Rizzo), Tanco, Metilka, Sipos, Frigerio (27’st Galeandro), Romani, Kritta. All. Valente

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Note: Corner 7-0. Ammoniti Da Graca, Alberti e Khailoti per il Novara, Furrer per il Lecco. Spettatori 2236.