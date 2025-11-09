Atalanta-Sassuolo 0-3, uragano Berardi affonda la Dea

Domenico Berardi is on fire. Questo il riassunto della partita tra Atalanta e Sassuolo finita 0-3. Una partita incredibile per l'esterno neroverde che affonda la Dea con due gol e un assist.

Formazioni. Juric lancia del primo minuto il match winner del Velodrome Samardzic con Krstovic e Lookman in attacco. Nel Sassuolo spazio a Federa al posto di Laurienté. Nelle prime fasi di gara il ritmo è blando, soltanto due i lampi della squadra di Juric: un tiro di Lookman dopo 9' che Idzes salva a porta vuota e una conclusione di Zappacosta al 35' stoppata dal compagno di squadra Krstovic. Dal canto suo il Sassuolo tiene bene il campo e colpisce al 29': pasticcio difensivo Hien-Ahanor, ne approfitta Pinamonti che viene steso da Carnesecchi: è calcio di rigore che Berardi non sbaglia. Nella ripresa dentro De Ketelaere e Djimsiti per Ederson e Kossounou ma gli effetti non si vedono, anzi. Al 46' errore di Samardzic, gran giocata di Berardi per Pinamonti che firma il raddoppio con un tiro perfetto. Il secondo gol tramortisce mentalmente l'Atalanta e carica i neroverdi che escono e sfiorano il tris con Thorstvedt. E' però solo il preludio al terzo gol neroverde che arriva al minuto 65' in contropiede con la rete di Berardi su assist di Thorstvedt. Grandissima vittoria per i ragazzi di mister Grosso che rialzano subito la testa dopo la sconfitta di lunedì scorso contro il Genoa.