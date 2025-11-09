Il Parma ferma sul pari il Milan dopo il doppio svantaggio
Finisce 2-2 al Tardini tra Parma e Milan. La squadra ducale frena i rossoneri dopo il doppio svantaggio Fernando così la striscia di due sconfitte di fila. La formazione di Allegri passa in vantaggio con Saelemaekers al 12'che di sinistro fulmina Suzuki. Il raddoppio arriva al 25' con Leao che trasforma il penalty per fallo di Ndiaye su Saelemaekers. Allo scadere della prima frazione Bernabè con un gran tiro da fuori accorcia le distanze. Nella ripresa al 62' Delprato di testa su cross di Britschgi incorna in rete per il pari definitivo.