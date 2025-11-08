Catania vs Team Altamura, la conferenza stampa di mister Mangia

Dopo il pareggio interno con il Cosenza, per il Team Altamura si prospetta un altro match ad alta quota, al Massimino con il Catania. Alla vigilia, mister Devis Mangia ha svolto la consueta conferenza stampa pre gara. Ecco la sua analisi.

"Giochiamo contro una delle squadre accreditate alla promozione diretta. Siamo consapevoli che il coefficiente di difficoltà del match con il Catania è altissimo. Tuttavia, il nostro obiettivo sarà quello di andarcela a giocare con spirito e voglia di voler crescere continuamente. I numeri confermano il valore di questo Catania, squadra ben allenata e con una filosofia chiara. A questo, aggiungerei il fatto che abbiano una rosa formata da individualità di livello. Posso fare un elenco di calciatori, ne faccio uno, Emanuele Cicerelli. Dobbiamo avere la capacità di interpretare i vari momenti della gara mantenendo la giusta lucidità considerando anche l'ambiente caldo di Catania". Per mister Devis Mangia c'è la consapevolezza nell'affrontare un avversario di assoluto valore ma, allo stesso modo, invita i suoi ragazzi ad essere orgogliosi di giocarsela in uno stadio gremito. Solo in questo modo il Team Altamura potrà mettersi nelle condizioni di esprimere tutto il proprio potenziale senza alcun timore dell'avversario. I numeri parlano chiaro per il Catania ma il calcio è bello per la sua imprevedibilità.

La redazione di IamCalcio Bari ha evidenziato lo stato di forma del Team Altamura e, soprattutto, la reazione dopo lo svantaggio nella gara casalinga con il Cosenza. Atteggiamento da non sottovalutare considerando la forza dell'avversario e lo 0-1 arrivato a quindici minuti dal termine. Dunque, il focus si sposta sulla tenuta fisica dopo una gara intensa giocata dai biancorossi. "Dal punto di vista fisico, è normale che una squadra può avere dei picchi positivi o negativi, però giochiamo una gara a settimana. Evidenzierei maggiormente le energie nervose, fanno la differenza secondo il mio parere. Gestire questi momenti fa parte di un momento di crescita per una squadra".