Spezia vs Bari: la prima di Donadoni, Caserta cerca continuità

Vigilia di Serie B. Il Bari di Fabio Caserta, reduce dal successo interno contro il Cesena, farà visita al nuovo Spezia di Roberto Donadoni subentrato all'esonerato Luca D'Angelo. Per entrambe, l'obiettivo primario sarà quello di svoltare definitivamente l'inizio di stagione deludente, occupando la parte bassa di una classifica comunque corta, rispetto a ben altre ambizioni. Più critica la situazione per la squadra ligure, appaiata in piena zona retrocessione diretta insieme alla Sampdoria. Una posizione di classifica inattesa considerando la Serie A sfiorata nello scorso anno calcistico. Tuttavia, i biancorossi dovranno assolutamente togliere lo zero dalla voce "vittorie fuori casa", dato statistico condiviso con Sampdoria, Virtus Entella, Pescara ed Empoli, se vorranno mettere la quinta e incanalare una serie di risultati utili consecutivi. Le vittorie passeranno certamente dal gioco e la cura dei dettagli, aspetto sottolineato spesso da mister Caserta. La dodicesima giornata, dunque, si aprirà con una sfida verità, nella quale le due squadre dovranno guardarsi allo specchio e convincersi che l'attuale classifica non rispecchia il proprio status.

Dalle ultime, Braunöder potrebbe tornare dall'inizio e far coppia con Verreth, mentre non ci sarà Darboe, l'ex Frosinone ha subito una lesione di alto grado e i tempi di recupero saranno circa di quarantacinque giorni. Il match del Picco vedrà un'altra sfida nella sfida, quella tra i due giovani talenti e tra i più promettenti del campionato cadetto, ossia Vlahovic contro Rao. L'attaccante in prestito dall'Atalanta non ha ancora inciso a dovere rispetto alla roboante stagione in Serie C condita da 22 goal tra campionato e playoff. Al momento è fermo a una sola rete, siglata nella vittoria esterna di Avellino. Per mister Donadoni sarà una scommessa da far sbocciare del tutto in Serie B per fargli fare il grande salto quanto prima. Stesso discorso per Rao, che sta cercando di ritagliarsi maggiore spazio nel Bari, situazione non semplice considerando che la squadra biancorossa è a caccia di una chiara identità di gioco, dunque meglio affidarsi a chi la categoria la conosce per bene. Tuttavia, mister Caserta è molto aperto a qualsiasi soluzione e sicuramente darà, nel corso della stagione, sempre più spazio al fantasista 19enne cresciuto calcisticamente nelle fila della Spal. Sei le presenze per lui fin qui.

Appuntamento al Picco di La Spezia per Spezia - Bari, che aprirà il dodicesimo turno di campionato.