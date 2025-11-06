Non doveva andare così. Proprio quando stavo volando.

Acclamato dalla folla in città, osannato sugli spalti, aspettato negli spogliatoi.

Era il mio momento di gloria.

La classifica saliva, noi ragazzi eravamo un gruppo vero, nati per stare insieme.

Il presidente si presentava ad ogni allenamento, in tuta. Si lamentava sempre che le arance della spremuta della colazione che gli preparava la moglie fossero troppo poco rosse. Ci diceva che non si poteva iniziare la giornata senza la vitamina C, che va bevuta rigorosamente entro 30 secondi perché l'effetto svanisce.

Poi succede l'irreparabile e no, non dopo una rovesciata, un momento di gloria, un rigore dal dischetto. Non sono uscito tra gli applausi, non ho alzato il pollice dalla barella.

Ero a casa e ho sentito quello che tutti definiscono "schiocco": come un tuono dopo un lampo. Come la fine di un sogno.

Se non mi fossi rotto il crociato non avrei finito la stagione a novembre, e non sarebbe diventato capocannoniere il mio compagno di squadra, nonché migliore amico. Avrei comprato quella casa che mi piaceva invece che tornare a casa dai miei, a 700 chilometri di distanza. Sarebbe stato tutto diverso: il calciomercato, il 3-5-2 e forse anche l'allenatore sarebbe stato meno confuso in panchina, meno incazzato, meno sbagliato.

Se non ti fossi rotto il crociato saresti su tutti i giornali al mio posto e forse quella bionda che puntavi ora ti guarderebbe di più. Se non ti fossi rotto il crociato sarei stato sempre il secondo e tu saresti diventato il bomber della stagione al posto mio. Quel 9 sulla schiena avrebbe avuto il senso che volevi dargli, il ricordo di tuo nonno. Se non ti fossi rotto il crociato non avresti scoperto che leggere di calcio non significa solo voto in pagella, che la critica è indispensabile solo se costruttiva e soprattutto non significa che solo i calciatori hanno le colpe, anzi. Non avresti scoperto il Sudoku. Non avremmo litigato.

Se non ti fossi rotto il crociato non ti avrei conosciuto. Quelli che stanno sui giornali sono il prodotto di ciò che la stampa vuole - spesso forzatamente - osannare e io che ci sto dentro mani e piedi, sto esattamente dall'altra parte di questo gioco da tabloid. Sto con quelli che cadono, con quelli che lo fanno senza incolpare nessuno, senza pulirsi le mani con le maglie degli altri, con i meriti degli altri. Sto con quelli che se ne vanno. Sto con la gentilezza, i modi buoni, i sorrisi. E così quel ragazzo triste e disperato l'ho visto proprio mentre accettava il destino, pronto a reinventarsi ma anche a sognare il proprio ritorno.

Se non ti fossi rotto il crociato le cose sarebbero state molto diverse.

Ma non è detto che non siano migliori.