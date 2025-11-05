Team Altamura, l'analisi del momento al programma Il Dot - Zona C

Dopo il pareggio casalingo con il Cosenza che ha sancito il terzo risultato utile consecutivo, il Team Altamura si appresta a giocare un altro match di livello con il Catania prima di un altro appuntamento ad alta quota con la Salernitana. Un punto, quello di sabato contro i Lupi, analizzato dalla redazione di IamCalcio Bari nel corso della trasmissione Il Dot - Zona C condotta dalla giornalista Valentina Mitidieri.

Ecco le dichiarazioni. "E' stata una partita intensa giocata bene da entrambe le squadre. Le mosse, nel primo tempo, da parte di mister Buscè erano abbastanza chiare: non dare riferimenti davanti con Garritano e Florenzi, considerando la marcatura quasi a uomo di Silletti sul riferimento Mazzocchi come punta centrale. Nel secondo tempo, a parte qualche episodio arbitrale che ha surriscaldato gli animi in campo e sugli spalti, i rispettivi undici hanno mantenuto un buon ritmo di gara e al goal di Kouan ha risposto dopo qualche minuto Florio, appena entrato. Lato Team Altamura ci sono tre appunti da annotare: l'equilibrio dopo lo svantaggio, la squadra non si è disunita; le opzioni dalla panchina, il goal di Florio arriva dopo un cambio di mister Mangia; la forza del collettivo, il Team Altamura ha dimostrato ancora una volta che, giocare di squadra e saper leggere le varie situazioni di gara porta dei benefici anche contro squadre più forti nelle individualità come quella cosentina".

In vista del match con il Catania - "Innanzitutto il Team Altamura deve recuperare un pò di energie per un'altra partita intensa che andrà a disputare a Catania. Gli uomini di mister Domenico Toscano non perdono dal 14 settembre, match disputato con il Cosenza e presentano uno dei migliori reparti d'attacco. La classifica permette al Team Altamura di giocare in maniera più spensierata e di provare qualche soluzione in più. Pensiamo che un pareggio a Catania possa rappresentare un ottimo risultato".