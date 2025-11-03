Pergolettese-Novara 2-2, ennesimo pari per gli azzurri
Un altro pareggio per il Novara che con una rete di Da Graca nel finale riesce quantomeno a portare a casa un punticino. Match dai due volti, primo tempo in controllo per gli ospiti che passano in vantaggio grazie a Lorenzini, ripresa pessima della formazione di Zanchetta che viene rimontata e superata, Da Graca firma il due a due e per poco Agyemang non regala un successo insperato.
La cronaca Primo tempo senza grande emozioni, Novara vicino al vantaggio nelle prime battute con Alberti che di testa alza sopra la traversa, al 23’ gli azzurri passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Lorenzini che permette alla formazione di Zanchetta di finire la prima frazione in vantaggio. Il Novara si abbassa nella ripresa, al 6’ Lorenzini salva sulla linea un tentativo di Parker, all’8’ Boseggia salva su Careccia, al 23’ ancora Careccia impegna Boseggia dal limite dell’area, al 31’ il meritato pareggio della Pergolettese è opera dell’ex Borgosesia Ferrandino con un tiro al volo che non lascia scampo a Boseggia, al 40’ errore di Cortesi, la ripartenza di Parker è vincente per il due a uno della Pergolettese; il Novara tira fuori gli artigli, Dell’Erba serve Da Graca per il pareggio, addirittura all’ultimo minuto di recupero Doldi salva su Agyemang.
PERGOLETTESE-NOVARA 2-2
Marcatori: 23’Lorenzini (N), 32’st Ferrandino (P), 42’st Parker (P), 44’st Da Graca (N).
Pergolettese: Doldi, Parker, Corti (21’st Sartori), Lambrughi, Tremolada (30’st Ferrandino), Careccia, Bane, Aidoo, Di Gesù (21’st Dorè), Padalino, Pessolani (30’st Tomaselli). All. Curioni
Novara: Boseggia, D’Alessio, Khailoti, Lorenzini, Agyemang, Basso, Ranieri (41’st Cortese), Dell’Erba, Donadio, Alberti (41’st Da Graca), Lanini (28’st Ledonne). All. Zanchetta
Arbitro: Cappai di Cagliari.
Note: Corner 6-2. Ammoniti Lambrughi e Tremolada per la Pergolettese, Alberti e D’Alessio per il Novara.