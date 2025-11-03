Benevento-Sorrento, Manconi:'' C'è rabbia ma anche determinazione''

Jacopo Manconi in conferenza post-gara di Benevento-Sorrento ha espresso le sue considerazioni sulla partita e sulla squadra:

Sulla partita:'' C'è tanta rabbia e amarezza per aver sprecato 3 punti così. Siamo però ragazzi determinati e siamo anche molto uniti, quindi sono certo che ci riprenderemo e avremo ancora più fame e più voglia di riscattare partite come quella di stasera ''

Sull'aria che si respira in spogliatoio: '' Chiaramente siamo arrabbiati, pero è fondamentale che trasformiamo questa rabbia in qualcosa di positivo, che questo fastidio che proviamo possa servirci da lezione''

Sul gol segnato: ''Sono felice per il gol, anche in relazione ai problemi e ai conti in sospeso che avevo sulla passata stagione. Però si tratta di un gol amaro, visto il risultato finale''