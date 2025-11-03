Benevento-Sorrento, Conte :'' I ragazzi meritavano un risultato così''

Appare soddisfatto mister Mirko Conte al termine della partita Benevento-Sorrento 1-1, dove i suoi ragazzi hanno mostrato grande tenacia e determinazione portando il Sorrento al suo ottavo risultato utile consecutivo.

Sulla partita: '' Meritavamo questo risultato. Chi ha visto le nostre partite sa bene che in passato, soprattutto nelle prime giornate, abbiamo raccolto meno di ciò che meritassimo, quindi sono soddisfatto della prestazione di oggi che ci servirà anche per il futuro''

Se si aspettava questo Benevento stasera : '' Si, mi aspettavo esattamente questo tipo di squadra. Un organico molto forte, allenato da un mister di grande esperienza. Parliamo soprattutto di una squadra che in casa aveva sempre vinto e che aveva subito solo un gol, quindi sono ancora più soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto. Il nostro merito è stato di rimanere nella gara, nel primo tempo molto del merito va anche alla squadra avversaria che ci ha messo in difficoltà, noi però abbiamo tenuto bene il campo, soprattutto nella gestione della palla''

Sull'arbitraggio: '' Non mi soffermo di solito sull'arbitraggio e sul peso delle decisioni sulla gara, ma forse se fossi uscito sconfitto stasera l'avrei pensata diversamente. Credo sia giusto avere il FVS in serie C, è chiaro però che debba essere uno strumento utile che possa aiutare le decisioni del direttore di gara, sennò si perde solo tempo''

Sulla difficoltà di giocare fuori: ''Essere costretti a giocare lontani da Sorrento è molto difficile. La parte più difficile è quella di non poter vedere sempre i nostri tifosi, perciò averli visti qui stasera a Benevento ha avuto tutto un altro significato. Per fortuna abbiamo una dirigenza che non ci fa mai mancare nulla, anche in relazione al recente sfratto dalla nostra struttura di allenamento, dove la dirigenza si è subito mobilitata per darci una soluzione veloce''