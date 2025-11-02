Benevento-Sorrento, Auteri:'' Partita a senso unico, c'è rammarico ''

Mister Auteri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine del pareggio casalingo per 1-1 contro il Sorrento:

Sulla rabbia per il risultato:'' Fa male perché la partita è stata a senso unico, non abbiamo concesso nulla e abbiamo corso pochi rischi. L'atteggiamento è stato giusto. La nostra unica colpa è stata quella di non averla chiusa''.

Sulle decisioni dell'arbitro e gli episodi: '' La partita è cambiata per una decisione dell'arbitro non proprio cosciente. Sulla situazione di Ceresoli l'arbitro avrebbe dovuto essere più prudente, doveva comprendere meglio la situazione. Poi queste continue interruzione per il FVS snaturano il senso del gioco. Inoltre, di fronte alle immagini del FVS si dovrebbe essere oggettivi, invece quasi sempre è la visione soggettiva dell'arbitro poi a decidere la situazione''

Sull'esclusione di Talia: ''Talia ha avuto problemi intestinali che gli hanno impedito di essere presente oggi''

Sull'ingresso di Tsingaras: ''Io tengo in considerazione tutti, oggi Tsingaras è entrato perché Mehic non era più in forma e Prisco non era al top''

Sulla classifica e sui punti persi: '' I punti persi fanno male in qualsiasi momento. Sulla classifica e sui risultati di Catania e Salernitana non dobbiamo darci troppo peso perché si tratta comunque di risultati parziali. Noi le armi per farcela ce le abbiamo e questo è l'importante, poi è anche giusto soffermarsi sulle cose positivi che ci sono state stasera e che sono degli ottimi spunti da cui poter ripartire.''

Sulla poca finalizzazione in attacco: '' Alla fine la squadra crea, le occasioni da gol non mancano. Purtroppo non esiste nessuna formula magica per segnare più gol, serve mantenere quest'atteggiamento che -ripeto- è stato buono''