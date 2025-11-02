Bari vs Cesena, la decide Gytkjaer: vittoria importante per il morale

Terza vittoria consecutiva al San Nicola per il Bari di mister Caserta contro un Cesena lanciato nelle prime posizioni della classifica in questo inizio di campionato. Una vittoria dal sapore differente rispetto a quella ottenuta con il Mantova: la solidità tattica dei biancorossi convince, per ora, soprattutto con le due punte nella ripresa. Al fischio finale, diversamente da quanto successo con il Mantova, i tifosi apprezzano lo spirito e la determinazione dei biancorossi. A deciderla è una rete di Gytkjaer dopo l'anonimato fino ad ora, con un goal dei suoi, inserendosi di testa e sfruttando un errore della difesa del Cesena. Seconda rete dopo Chiavari, ma dal valore differente.

I protagonisti, oltre al danese, sono Cerofolini e il solito Dickmann, certezze per i biancorossi di inizio stagione dopo undici turni. Per il portiere ex Frosinone, chiamato in causa molte volte, da segnalare gli ottimi riflessi sul velo di Shpendi e nella gestione di tutta la retroguardia. Per Dickmann altro assist dopo i più classici visti in questi turni per Moncini, questa volta apparecchia per Gytkjaer e, in fase di non possesso, molti palloni recuperati. Ottima anche la prova di Dorval, ci si attende tanto da lui, faro in queste ultime stagioni del Bari. Dopo un primo tempo in cui creano maggiormente gli ospiti, è Antonucci a cercare la rete del vantaggio al 46' ma Klinsmann è bravo a chiudere sul primo palo. Prova ad alzare il ritmo nel palleggio e nelle giocate il Cesena ma al 78' la difesa si fa sorprendere da un cross dalla destra di Dickmann, che taglia tutta l'area di rigore e trova un rapace d'aria come Gytkjaer, sbloccando la partita e, soprattutto, trovando un goal che gli permette di sbloccarsi dopo una serie di prestazioni opache. Vittoria sofferta per i biancorossi che fanno altri tre passi fondamentali verso la zona playoff.

Nel post partita, Caserta analizza la vittoria. "Non era facile vincere contro un avversario di livello come il Cesena, allenato da un tecnico che stimo e che riesce ad incidere molto nelle squadre. E' una vittoria che da morale ed è importante per la classifica. Ho visto una squadra che lotta, bravi nella fase difensiva, possiamo fare qualcosa di più nella fase di possesso. Dopo un inizio non facile, con calma e pazienza stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano".