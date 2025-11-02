Bernabè illude il Parma Il Bologna vince con doppio Castro e Miranda

Seconda sconfitta di fila per il Parma che cede nella ripresa al Bologna. Ducali in 10 dal 35' che hanno retto fino al raddoppio felsineo l'inferiorità numerica. Eppure la squadra di Cuesta riesce a passare in vantaggio con Bernabè dopo soli 13 secondi con la sfera che termina alla destra di Skorupski. Tra il 13' e il 14' Odgaard ed Orsolini avrebbero le occasioni per il pari sprecando. Poi al 16' Britschghi colpisce da fuori la traversa. Un minuto dopo peroʻ il Bologna pareggia con Castro sunassist di Holm. Orsolini alla mezzora e Castro al 34' trovano Suzuki a sbarrare la strada. Poi al 35' Ordonez commette fallo da doppio giallo su Pobega e lascia il Parma in dieci. Ad inizio ripresa Benedyczak angola troppo la sfera al 55. Cosi al 68' Castro risolve una mischia vincente. Al primo di recupero Miranda sigla il tris su suggerimento di Cambiaghi.