Team Altamura vs Cosenza, le formazioni ufficiali
Tutto pronto dal Tonino D'Angelo per il dodicesimo turno di Serie C che mette di fronte Team Altamura e Cosenza. Parola d'ordine: continuità. I biancorossi di mister Mangia cercano la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro il Picerno e il Foggia, mentre i ragazzi di mister Buscè vorranno bissare il successo interno contro il Potenza nel precedente turno.
Le scelte dei due allenatori.
Mister Mangia schiera il seguente undici: 22 Viola, 4 Dipinto, 5 Zazza, 7 Rosafio, 10 Curcio, 14 Simone, 16 Grande, 18 Silletti, 21 Mogentale, 30 Nazzaro, 32 Lepore
Risponde mister Buscè: 22 Vettorel, 2 Cimino, 7 Cannavo, 10 Garritano, 11 D'Orazio, 17 Caporale, 26 Dametto, 28 Kouan, 30 Mazzocchi, 34 Florenzi, 77 Langella
A disposizione per i biancorossi: Spina, Crimi, Poli, Florio, Esposito, Mbaye, Ortisi, Nicolao, Dimola, Franco, Peschetola
Per i cosentini: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Beretta, Contiliano, Achour, Rocco, Ferrara, Mazzulla, Petito, Cardoni