Cagliari-Sassuolo 1-2, colpo neroverde in Sardegna

Il Sassuolo vince e conquista i tre punti senza Domenico Berardi, Cagliari battuto 2-1.

Nel primo tempo, complice anche il diluvio che si abbatte sulla Unipol Domus, è abbastanza noioso e bloccato. I padroni di casa riescono a trovare la rete con Sebastiano Esposito, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco.

La ripresa è decisamente più scoppiettante, al 54' un lampo di Laurienté su punizione accende la partita. I rossoblu reagiscono con una traversa di Zappa, ma al 65' arriva il raddoppio neroverde. Palla recuperata sulla trequarti, Volpato allarga per Pinamonti che supera Caprile sul primo palo per il 2-0. I rossoblù però non si arrendono, e otto minuti dopo accorciano le distanze grazie alla rete di Esposito su assist di Felici. Nel finale i padroni di casa provano a strappare almeno il pareggio, ma i neroverdi si difendono bene e non concedono più niente. Vince il Sassuolo 2-1 che sale a 13 punti, Cagliari alla terza sconfitta consecutiva in casa e fermo a quota 9.