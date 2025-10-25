Palermo, Puma presenta la maglia "125° Anniversary Edition"

Puma e Palermo FC celebrano i 125 anni di storia rosanero con la presentazione ufficiale del nuovo Fourth Kit 2025/26 – “125° Anniversary Edition”, un omaggio all’identità, ai colori e ai valori che da oltre un secolo rappresentano il simbolo di appartenenza di un’intera città.

Il nuovo kit, ispirato alle iconiche seconde maglie bianche che hanno accompagnato le prime divise rosa del club, presenta raffinati dettagli in nero e oro, con l’emblema dell’anniversario a forma di scudo, richiamo ai primi loghi societari. Il colletto dorato e le rifiniture eleganti ne sottolineano il carattere celebrativo, mentre il ricamo del logo del Club e del cat logo dona un tocco retrò di alta qualità.

All’interno del colletto è incisa la dedica ai 125 anni di storia, rendendo questa edizione un pezzo da collezione per ogni tifoso. Lo speciale font numerico richiama lo stile Liberty utilizzato dal Palermo alla fine degli anni Quaranta.

Il club e PUMA hanno realizzato un shooting fotografico esclusivo al Villino Florio, capolavoro dell’Art Nouveau nel cuore della città, costruito negli stessi anni della nascita del club. Un luogo simbolico, rinato dopo l’incendio che lo devastò, oggi custode dell’eredità culturale palermitana.

Protagonisti della campagna alcuni volti che uniscono passato e futuro rosanero: Amauri, Mario Santana, Cesare Bovo, insieme al giovane Pietro Avena e all’attaccante del Palermo Women Martina Scarpinato.

La maglia è realizzata in 100% poliestere riciclato con tecnologia PUMA dryCELL, che garantisce traspirabilità e comfort ottimali. Grazie alla RE:FIBRE technology, contiene almeno il 95% di materiali riciclati provenienti da rifiuti tessili.

Un kit che rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione, innovazione e sostenibilità, ma soprattutto un invito a tutti i tifosi a indossare con orgoglio il rosa e il nero per festeggiare 125 anni di passione e appartenenza.