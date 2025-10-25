Nazionale Azzurre, parlano il cittì Soncini ed Elisabetta Oliviero

Alla vigilia dell'amichevole Italia-Brasile che vedrà impegnata la Nazionale femminile, hanno parlato nella sala stampa del Tardini di parma il commissario tecnico Soncin ed Elisabetta Oliviero. La gara sarà disputata domani alle 18.15. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa dei due protagonisti.

ANDREA SONCINI - È stato un qualcosa di fantastico quando mi è stato detto dell'amichevole contro il Brasile. È uno dei sogni che hai quando inizi la carriera ed è un significato profondo dello sport. Le debuttanti e le convocate sono qui per merito. Le ragazze stanno facendo molto bene nei club e hanno dimostrato di avere maggiore considerazione da parte mia. Anche domani qualche ragazza che non è stata impiegata, sarà inserita. C'è la soddisfazione per aver visto un gruppo determinato. Vivo il presente che mi dice che c'è un clima fantastico e le ragazze alle prime esperienza permettono ad alimentare energia nuova. I risultati aiutano, ma noi siamo concentrati sul nostro percorso. Sono stato ambizioso da giocatore, sono un sognatore e non mi pongo limiti. Con il lavoro quotidiano si può continuare a sognare. Sono tanti momenti magici che si susseguono. Sara Gama è un riferimento diretto per le ragazze, per me e tutto lo staff per la sua multidisciplinarietà che ha. È abile nel calarsi le situazioni ed è un elemento fondamentale che la Federazione ha deciso di inserire.

ELISABETTA OLIVIERO - Sicuramente il Brasile è una squadra che ha capacità tecniche e giocatrici che hanno belle qualità individuali. Ammiriamo il Brasile che ti affascina dal punto di vista tecnico-individuale. Il nostro è un percorso che il mister e lo staff stanno tracciando. È molto lunga per arrivare al Mondiale. È un sogno, ce lo teniamo e sogniamo. Guardo con ammirazione le veterane e sono grata a tutte per l'opportunità. Ogni partita è come se fosse la prima volta. Contro il Brasile sarà una partita molto aggressiva e dobbiamo stare attenti a tutti i duelli.