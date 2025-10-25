Bari vs Mantova, 1-0: la decide il solito Gabriele Moncini

Vittoria con il brivido per il Bari. Il Mantova, nel finale, ci crede e si vede annullare anche un gol. Prima il salvataggio decisivo di Cerofolini, poi Caprini, in pieno recupero, rischia di gelare un San Nicola in contestazione. Caserta conquista la seconda vittoria consecutiva in casa e sale a nove punti in classifica, riscattando il pesante tonfo esterno contro la Reggiana. Sul piano del gioco non si vedono ancora progressi significativi, ma arrivano tre punti preziosi per il morale, soprattutto del gruppo. Nel finale i tifosi biancorossi rispondono con fischi al saluto della squadra: un’immagine emblematica del clima che si respira in casa Bari.

La partita

Primo tempo sterile, con pochissime occasioni da entrambe le parti: il pubblico non gradisce e accompagna le squadre negli spogliatoi con fischi assordanti. Nella ripresa il Bari parte meglio e trova il vantaggio con il solito Moncini — quinto gol in maglia biancorossa — abile a ribadire in rete una corta respinta di Festa sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra. Il Mantova di Possanzini prova a reagire e costringe il Bari ad abbassarsi, schiacciandolo nella propria metà campo. Moncini, troppo isolato dal resto dei compagni, prova come può a fare a sportellate con i difensori avversari nelle rare ripartenze biancorosse. Nel finale succede di tutto: prima il salvataggio provvidenziale di Cerofolini su un cross insidioso dalla sinistra, poi il gol annullato a Caprini per posizione di fuorigioco.

L’analisi

Il Bari continua a non convincere sul piano del gioco: i fischi finali riassumono perfettamente il momento in casa biancorossa. Troppa distanza tra i reparti e, ancora una volta, la squadra di Caserta si affida al cinismo di Moncini. Nel primo tempo è mancato carattere e fame nel cercare la rete del vantaggio; nella ripresa, invece, il Bari si è limitato a difendere, mostrando imprecisione nella costruzione e nella gestione del possesso. Il mese di ottobre si chiude senza una chiara identità di gioco, ma con tre punti che rappresentano almeno un segnale di ripartenza dopo la pesante sconfitta di Reggio Emilia. Per il Mantova resta l’amarezza per le tante occasioni sprecate contro un Bari ancora alla ricerca di sé stesso.