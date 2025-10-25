Catania-Benevento, Auteri:'' Dobbiamo migliorare l'atteggiamento''

Mister Auteri ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in conferenza stampa post-partita di Catania-Benevento, conclusasi con il risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Un commento sulla partita: '' La partita è stata molto tesa, noi abbiamo iniziato a giocare dopo i primi dieci minuti. Poi c'è stato l'episodio del rigore, che io stesso ho rivisto. A me è sembrato che fosse stato deciso più dal quarto uomo che dall'arbitro. Le squadre si sono equivalse, in alcune occasioni loro sono stati più bravi di noi, in altre sono stati più fortunati. Dobbiamo solo andare avanti e migliorare''.

Sul rendimento in trasferta: '' In trasferta dobbiamo essere più corali, proprio come lo siamo in casa, dobbiamo quindi crescere su quest'aspetto. Alla fine la partita è stata equilibrata, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo creato situazioni importanti, il rammarico è non aver fatto la stessa prestazione anche nel primo tempo''.

Sull'infortunio di Salvemini: '' Un fastidio alla caviglia, partito da un fallo che andava punito con l'ammonizione. Speriamo non sia niente di grave, ma vedremo meglio domani ''.

Se gli episodi hanno inciso sull'incontro: ''La partita è stata decisa da un episodio. A mio avviso il rigore è stato molto opinabile , ma l'arbitro ha deciso così e non possiamo farci nulla. C'è stato anche un contatto con Mignani in area nel secondo tempo ma non serve dirlo. Dopotutto, questa partita ci è servita per crescere sul piano della personalità, da qui potremo lavorare per migliorare l'atteggiamento anche in trasferta''.