Il Parma blocca sul pari il Como Secondo 0-0 di fila per i ducali

Secondo 0-0 di fila per il Parma che blocca il Como e sale a 7 in classifica. La squadra di Cuesta con un solido 4-4-2 e regge con autorevolezza al 3-5-1-1 di Fabregas poi diventato 4-2-4 nella ripresa. La prima doppia occasione è dei padroni di casa al 13' con Cutrone: prima prende la traversa e poi viene fermato da Butez. Due minuti dopo Valenti da fuori calcia alto. Il Parma si rivede al 36' con Beernabè che manda fuori misura di piatto su cross di Britschghi. Il Como ci prova ad un minuto dall'intervallo con Morata che stacca alto su cross di Caqueret. Nella ripresa è Suzuki che al 53' neutralizza para il tiro di Da Cunha. Poi all'81' è decisivo che Butez si rifugia in angolo sulla battuta a rete di Delprato. Nella finale due opportunità per i lariani con Douvikas che all'85' colpisce debolmente tra le braccia di Suzuki e al 94' in girata spedisce alto.