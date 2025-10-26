Catania-Benevento, i convocati di mister Auteri
Ecco l'elenco diramato da mister Gaetano Auteri dei 26 giocatori convocati in vista del big match tra Catania e Benevento il 26 Ottobre alle 14:30 allo stadio Angelo Massimino, Cibali di Catania.
PORTIERI: Russo, Esposito, Vannucchi
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras
ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello
INDISPONIBILI: Nardi, Simonetti
