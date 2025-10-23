Foggia vs Team Altamura, seconda vittoria consecutiva firmata Curcio

Continuità. Il Team Altamura vince al Pino Zaccheria di Foggia e trova la seconda vittoria consecutiva, inserendosi nella griglia delle squadre che parteciperanno al playoff. E' ancora lunga e l'obiettivo resta una salvezza tranquilla ma, a parte qualche inciampo contro le big di questo girone, il Team Altamura ha dimostrato di avere carattere, di saper leggere le diverse situazioni di gara, di saper soffrire quando serve e di essere concreti nel momento opportuno. Di certo, il giusto mix fra giovani e calciatori esperti aiuta molto quell'aspetto non trascurabile e più imprescindibile di tutti: il gruppo squadra. L'ambiente ha trovato subito compattezza dopo la sconfitta di Benevento che poteva destabilizzare chiunque, no i biancorossi, bravi a rialzarsi e rispondere con quattro goal in due gare e subendone soltanto una.

La partita - In un Pino Zaccheria semi deserto considerando la contestazione del gruppo Ultras per il caro prezzo del biglietto, Foggia e Team Altamura, nei primi minuti di gioco, si studiano senza mai affondare il colpo. Il Foggia vuole dare seguito alla vittoria esterna a Casarano mentre gli uomini di Devis Mangia cercano il primo successo esterno della stagione. Sfida nella sfida, sulle due panchine siedono due conoscenze della Serie A, Delio Rossi e Devis Mangia, seconda sfida tra i due, la prima tra Palermo e Fiorentina in favore del tecnico attuale dei biancorossi. La prima ed unica occasione degna di nota è del Team con Rosafio direttamente da calcio di punizione, il mancino accarezza il palo della porta difesa da Borbei e termina fuori. Nel secondo tempo a dieci minuti dall'inizio, offensiva del Team Altamura, Giuseppe Simone sterza all'altezza dell'area piccola e viene atterrato da Olivieri. Calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto l'ex Alessio Curcio non sbaglia e segna il goal del vantaggio. Al 64' sempre Curcio ci prova dalla lunga distanza ma non trova lo specchio. Al 72' il Foggia risponde e va vicino al pareggio con l'altro ex di giornata Felice D'Amico. Forcing degli uomini di Delio Rossi nel finale ma il Team Altamura si difende bene e va vicinissimo al due a zero nel finale con Florio, il tiro del classe 2003 finisce altissimo, dopo la bravura del calciatore nel trovare lo spazio giusto e nell'ingannare il diretto avversario. Nel finale, tiro-cross che impensierisce Viola che mette in angolo e con quest'ultima occasione per i padroni di casa, termina la gara che vede il Team Altamura espugnare un campo sempre difficile e portarsi momentaneamente al nono posto del girone C.

Brutta battuta d'arresto per il Foggia che non da seguito all'ottima prestazione offerta a Casarano e, dunque, la squadra di Delio Rossi resta nelle zone basse della classifica e nel prossimo impegno farà visita al Potenza. Tuttavia, le ultime due trasferte dei rossoneri fanno ben sperare: quattro punti tra Atalanta U23 e Casarano, lucani avvisati. Il Team Altamura, invece, proverà a farne tre di fila al Tonino D'Angelo, davanti un Cosenza che non ha mai perso lontano dallo stadio San Vito - Gigi Marulla.