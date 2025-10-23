Novara-V.Verona 1-1, il Friday night stavolta porta un punto

Finisce uno a uno l’anticipo del girone A di Serie C tra Novara e Virtus Verona, un punto dolce amaro per gli azzurri che speravano di bissare la vittoria di sette giorni fa contro l’Arzignano. Male la formazione di Zanchetta nei calci da fermo, sette angoli a zero e quattro punizioni dal limite non sono state sfruttate al meglio da Ranieri e compagni che hanno trovato il gol a fine primo tempo con Khailoti dopo che De Marchi aveva portato in vantaggio la Virtus Verona.

Khailoti risponde a De Marchi, il primo tempo finisce uno a uno Subito un inconveniente per il Novara, si fa male Bertoncini e viene sostituito da Citi, la prima occasione è per di Cosmo che impegna Sibi in angolo, al 10’ Lanini da calcio piazzato calcia malamente altissimo sulla traversa, al 18’ assist di Lanini per Donadio, ancora bravo Sibi; nel momento migliore dei padroni di casa arriva il gol della Virtus Verona, dormita della difesa novarese, De Marchi si incunea e batte Boseggia con un preciso pallonetto. Al 25’ Alberti manda alto da calcio piazzato, al 33’ Lanini sfiora il pareggio, al 35’ Virtus vicina al due a zero, Boseggia ci mette una pezza, prima dell’intervallo arriva il meritato pareggio del Novara, Khailoti dopo un tocco di Alberti manda alle spalle di Sibi.

Ripresa meno emozionante, il pareggio è il risultato giusto Cala decisamente il ritmo della partita nei secondi quarantacinque minuti e i cambi non danno il giusto cambio di passo ne al Novara ne alla Virtus Verona, al 4’ un angolo di Ranieri per poco non sorprende Sibi, al 13’ terza punizione dal limite dell’area per gli azzurri, calcia ancora Lanini e la sfera termina alta sulla traversa. Sale la Virtus Verona nella seconda parte della ripresa, al 26’ De Marchi per poco non trova la deviazione vincente, sul successivo corner lo stesso attaccante veronese viene fermato con i piedi da Boseggia; finale abulico, le squadre conquistano un punto a testa.

NOVARA-V.VERONA 1-1

Marcatore: 20’De Marchi (V), 42’Khailoti (N).

Novara: Boseggia; Bertoncini (3’Citi), Lanini (16’st Da Graca), Di Cosmo, Alberti (32’st Perini), Donadio, Khailoti, Dell’Erba (32’st Agyemang), Ranieri, Valdesi, Basso (16’st Arboscello). All. Zanchetta

Virtus Verona: Sibi, Fanini, Daffara, (1’st Patanè), De Marchi, Toffanin, Saiani (16’st Amadio), Gatti, Mancini (1’st Zarpellon), Bassi, Bulevardi, Munaretti. All. Fresco

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Note: Corner 7-0. Ammoniti Valdesi per il Novara, Daffara, Mancini e Zarpellon per la Virtus Verona. Spettatori 1691, 1276 abbonati e 421 paganti.