Dietro La Linea - Claudia Santoro ai microfoni per Bari vs Mantova

Per l'approfondimento Dietro La Linea di IamCalcio Bari, Claudia Santoro, giornalista di Quinto Potere, ai nostri microfoni ha analizzato la gara valida per il nono turno di campionato di Serie B, Bari - Mantova, al San Nicola. Un match cruciale per entrambe considerando la posizione di classifica, al momento drammatica. La squadra di Davide Possanzini è in leggera ripresa dopo i pareggi con Avellino e Sudtirol ma il successo non arriva dal 30 agosto, dalla gara casalinga con il Pescara. In casa Bari la situazione è diversa poiché alla vigilia della nuova stagione, gli obiettivi erano ben altri rispetto a quello realistico che sta vivendo, ossia la salvezza e quindi la società è in piena contestazione e tutto l'assetto dirigenziale è in discussione. Nel match di domenica, la squadra di Fabio Caserta è chiamata a rispondere con una vittoria di carattere e riscattare l'ultimo passo falso in terra emiliana con la Reggiana. Ne abbiamo parlato con Claudia Santoro.

Otto gare, quattro sconfitte, squadra in ritiro, allenatore e dirigenza sotto esame. Ambiente tesissimo in quel di Bari. Claudia, siamo a fine ottobre, il Bari sembra essere in un vortice complicato da cui uscirne, se volessimo intravedere uno spiraglio di luce a cosa potremmo aggrapparci?

All’amore che questa città nutre verso i propri colori. Indubbiamente è questa la prima risposta che mi sento di dirvi. I tifosi potrebbero rappresentare il vero traino di questa stagione. Bari è una città passionale per questo vive gioie e dolori al massimo delle proprie manifestazioni. Se c’è una certezza è che la squadra di mister Caserta non rimarrà mai da sola. Questo senso di vicinanza potrebbe essere paragonato ad un papà che tende la mano verso il proprio figlio. Ecco questo è ciò che la tifoseria fa nei confronti dei biancorossi. A livello di gruppo invece si dovrebbe ripartire dai singoli, dal fare in modo che ognuno degli atleti a disposizione del tecnico ritrovi calma interiore. Giocare reprimendo all’interno degli stati d’ansia farebbe commettere errori persino a Cristiano Ronaldo. Molte delle mancanze compiute sul manto verde sono frutto di confusione o poca sicurezza. Sulla carta questa squadra non ha nulla da temere rispetto a tante altre, ma ha bisogno di crederci di più.

Al momento, Pucino dietro, Dickmann sulla fascia destra, Verreth e il miglior Castrovilli al centro e Moncini in avanti possono essere i calciatori da cui ripartire. La partita contro il Padova è stata illusoria, poi il crollo a Reggio Emilia, quale potrebbe essere la chiave del match di domenica contro un avversario affamato di punti salvezza e in crisi come il Bari?

Ogni partita ha la propria difficoltà. Il campionato di Serie B è imprevedibile e questa non è una frase fatta bensì la realtà. La classifica è corta quindi ottenendo due o tre vittorie si può tornare rapidamente nella zona playoff. La partita di questo fine settimana contro il Mantova sarà complessa. Le squadri di Possanzini sono sempre molto organizzate. Il possesso palla? La loro migliore arma. La chiave di lettura migliore per il Bari sarà quella di impattare il match sin dai primi minuti in maniera convinta ed aggressiva. Si dovrà attuare una pressione alta e sfruttare gli errori che il Mantova, volere o volare, commetterà in fase di costruzione. Tutto ciò quindi prescindere dagli interpreti e del modulo che Caserta sceglierà. Ora come ora contano solo due fattori: l'atteggiamento e la voglia di vincere.

U Bbàre, le storie dei tifosi. La tua personalissima rubrica per Quinto Potere. Quali sono le sensazioni dei tifosi baresi fino ad ora e se traspare un filo di ottimismo dalle tante opinioni sentite in queste otto gare?

La rubrica “U Bbàre, le storie dei tifosi” nasce con il preciso intento di dar voce al popolo. Attualmente i feedback trasmessi dai sostenitori intervistati sono divisi in due linee di pensiero: ci sono coloro i quali hanno deciso di seguire la squadra solo in trasferta per evitare di alimentare le casse della famiglia De Laurentiis con abbonamenti o ticket validi per l’accesso al San Nicola ed altri che invece abbracciano il motto “Per la maglia e per la città”. Nonostante tutto però la speranza di un cambiamento è il minimo comune multiplo tra le due correnti. Il pensiero profondo, radicato, dei baresi è quello che possa arrivare prima o poi una ventata d’aria fresca in grado di annientare il problema della multiproprietà. È questo il reale nodo da sbrogliare. Secondo i tifosi, infatti, i giocatori farebbero fatica a sentirsi stimolati sapendo che la posta in palio è limitata dalla situazione. C’è anche da sottolineare come anche davanti alle differenze di pensiero il sentimento di amore verso i propri colori è presente in gran parte di tifosi. L’ottimismo in sé per sé fa fatica a palesarsi apertamente, ma nel profondo tutti sperano possa emergere quanto prima.

Appuntamento, dunque, allo stadio San Nicola domenica 26 ottobre dalle ore 17:15 per Bari - Mantova, con la speranza di vedere una squadra viva, con carattere e che ripaghi l'amore e l'affetto che ogni giorno il tifoso barese dimostra per questi colori.