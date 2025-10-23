Foggia vs Team Altamura, le parole di mister Devis Mangia

Il Team Altamura scenderà in campo nella giornata di domani per l'anticipo dell'undicesima giornata di Serie C contro il Foggia allo stadio Zaccheria. In sala stampa consueta conferenza di vigilia di mister Devis Mangia dopo la vittoria interna per 3 a 1 contro il Picerno nello scorso turno. Vittoria che ha difatti cancellato la sconfitta esterna del Vigorito contro il Benevento. Buone risposte sia dal punto di vista del gioco che dei singoli, con il goal ritrovato di Giuseppe Simone, perno offensivo dei biancorossi.

"In questo girone non ci sono partite semplici, affrontiamo un avversario che arriva da un'ottima vittoria esterna contro il Casarano e non sarà una partita semplice. Dobbiamo ragionare come abbiamo fatto fino ad ora, senza guardare la classifica nonostante un punto di distanza dalla zona playoff. La classifica è cortissima, quello che chiedo è l'equilibrio nel mantenere la giusta continuità di risultati e di prestazioni. La partita va approcciata con il giusto atteggiamento, abbiamo lavorato su questo aspetto. Le partite possono avere degli sviluppi differenti l'una dall'altra, conta essere bravi a leggere i momenti ed approcciare nel giusto modo e in questo dobbiamo essere attenti" ha sottolineato mister Mangia analizzando il momento e il match contro il Foggia.

La redazione di IamCalcio Bari ha posto al mister il tema inerente alla gara, evidenziando il momento della squadra rossonera. "Il Foggia è una squadra in salute, ha delle individualità che possono creare dei problemi, quindi è una squadra che dal punto di vista mentale sta bene e noi dobbiamo rispondere allo stesso modo. Dal punto di vista tattico, il Foggia, è messa bene in campo, una squadra organizzata con le idee chiare. Dobbiamo essere bravi a leggere bene le determinate situazioni di gara".