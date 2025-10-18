Benevento-Potenza, De Giorgio: 'Dispiace per la sconfitta, serve unità

Al termine della partita Benevento-Potenza, mister De Giorgio ha commentato la sconfitta per 2-0 della sua squadra facendo riferimento anche al momento negativo che i suoi ragazzi stanno attraversando.

Sulla partita : ''Dispiace di aver perso, la gara è andata come l'avevamo preparata. Dovevamo concedere meno al Benevento, il secondo gol ci ha proprio tagliato le gambe. Già da domani analizzeremo meglio la partita per vedere cosa non è andato bene e cosa bisogna fare per ritrovare la continuità'

Sul periodo del Potenza :'' Dobbiamo stare uniti per uscire da questo momento no, servirà la collaborazione e la pazienza di tutti. Nelle ultime 5 partite abbiamo raccolto meno punti di quelli che dovevamo raccogliere. Dobbiamo ritrovare quel pizzico di entusiasmo che ci sta mancando di recente.''

Sui tifosi : '' Per la prima volta i tifosi erano veramente arrabbiati, ma è giusto così. Bisogna accettare anche le critiche, ma è necessaria anche la vicinanza dei tifosi per superare questo periodo.''

Sull'infortunio di Adjapong: ''Non so ancora l'entità dell'infortunio. Valuteremo nei prossimi giorni''