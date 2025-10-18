Benevento-Potenza, Auteri:' Vittoria meritata, gli errori capitano '

Nel post partita di Benevento-Potenza mister Auteri ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in sala stampa. Ecco le sue parole:

Sulla partita: ''Oggi abbiamo affrontato una squadra che gioca un buon calcio, noi siamo riusciti a contenerli sia nel primo che nel secondo tempo. La vittoria è stata meritata, negli ultimi momenti ci è mancato qualche guizzo per capitalizzare le occasioni ma in questo campionato capita.''

Sulle statistiche : '' in Serie C i dati sono relativi, l'errore può capitare''

Sulla prestazione : ''Subiamo qualche transizione, ma riusciamo a recuperare bene, coralmente. Siamo riusciti a chiudere ,a rimanere compatti anche nel secondo tempo. Per vincere bisogna saper bilanciare bene attacco e difesa, noi questo lo sappiamo fare, ma non possiamo pensare di avere risposte definitive già alla 10 giornata. Nel primo tempo abbiamo cominciato ad aggredirli con un 3-4-2-1, poi siamo passati ad un 3-4-1-2, questo perché il Potenza non ti concede facilmente la palla, bisogna saper interpretare gli spazi, leggere le giocate.''

''Il gol annullato? Non abbiamo concesso l'occasione da gol, l'arbitro ha fischiato il fuorigioco prima della conclusione dell'azione ''

Se Salvemini e Mignani possono giocare insieme: '' Conosco i miei giocatori, so come possono giocare, cerco di adattarmi sempre in base all'andamento della partita, così da stabilire chi è più adatto a giocare in quel momento secondo le sue caratteristiche''

Sulla sfida contro il Catania : ''Sarà un incontro stimolante''