Team Altamura vs Picerno, Mangia: "Consapevoli della loro reazione"

Mister Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e non in sala stampa in vista della decima giornata di campionato di Serie C. Due squadre chiamate a riscattarsi: lato Team Altamura dopo la sconfitta di Benevento, sponda Picerno dopo il cambio di rotta in panchina con l'arrivo di mister Valerio Bertotto. Al Tonino D'Angelo, i murgiani cercheranno di ritornare alla vittoria e riprendere il cammino interrotto proprio domenica scorsa. Il mister, in prima battuta, presenta con un suo pensiero l'avversario di domani sera: "Dobbiamo essere consapevoli che hanno cambiato allenatore e questo porta una reazione da parte di una squadra. Cercheremo di mettere in campo la stessa determinazione degli avversari e poi portare la partita sui nostri binari, con la consapevolezza che i match sono arricchiti da diversi momenti. Domani è una gara importante così come tutte le altre che ci attendono da qui fino alla sosta di dicembre" evidenzia mister Mangia.

Incognita Picerno dopo il cambio in panchina - "Con il cambio di allenatore c'è sempre incertezza, ci siamo concentrati più su di noi e sulle caratteristiche di alcuni giocatori avversari. Il mister ha delle idee, dobbiamo avere la capacità di sviluppare il nostro piano gara. L'atteggiamento giusto conterà a prescindere dal post sconfitta contro il Benevento. Certo, dobbiamo reagire perchè perdere con quello scarto può dare fastidio. Al netto del valore dell'avversario abbiamo fatto qualche errore di troppo, abbiamo analizzato tutto e penso che i ragazzi abbiano lavorato nel modo corretto in questa settimana".

La redazione di IamCalcio Bari ha posto la questione sullo stato di forma del Team Altamura e sulle incognite che porta il Picerno sul piano tattico dopo il cambio in panchina. La parola d'ordine è "ripartenza" sia da una parte che dall'altra. "Dobbiamo essere consapevoli che il Picerno avrà una reazione di presenza nella gara, e lo mettiamo per scontato, infatti l'ho ribadito ai ragazzi. Dobbiamo essere bravi ad adattarci alle varie situazioni di gara. La gestione della settimana è stata corretta, accade questo quando hai dei calciatori intelligenti poiché hanno avuto la consapevolezza di osservare e studiare gli aspetti positivi e quelli negativi su cui lavorare". Appuntamento, dunque, al Tonino D'Angelo dalle ore 20:30, Team Altamura - Picerno.