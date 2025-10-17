Juve Stabia-Avellino 2-0, le Vespe interrompono la continuità dei Lupi

Un caldissimo derby tra Juve Stabia e Avellino ha visto le Vespe prevalere sui Lupi di Biancolino per 2-0. Entrambe erano partite con una forte voglia di riscatto. I padroni di casa volevano dimenticare la pesante sconfitta di Carrara e tornare alla vittoria di fronte al proprio pubblico, soprattutto in un match così importante. Gli irpini invece sono arrivati a Castellammare con l’ intenzione di mantenere la striscia positiva dopo il pari casalingo contro il Mantova.

Primo tempo: Sin dall’inizio la partita si prospetta molto ‘analitica’, ovvero entrambe le squadre si studiano a vicenda per capire come impensierire l’avversario. Il giocatore che si mette più in mostra nella prima mezz’ora è Correia. Il centrocampista delle Vespe tenta in più di un’occasione di penetrare in area avversaria, rendendosi pericoloso con un colpo di testa a lato sugli sviluppi di una punizione. Al 30’ si fa vedere anche l’Avellino con un interessante incursione solitaria di Russo, il quale però conclude calciando malissimo. Al 38’ passa in vantaggio la Juve Stabia! Conclusione perfetta di Nicola Mosti che raccoglie palla da un calcio d’angolo e dalla lunga distanza scarica un sinistro micidiale dove Iannarilli non può arrivare. Passano 3 minuti e le Vespe raddoppiano! Altro calcio d’angolo battuto da Maistro, Bellich anticipa tutti di testa e trova il 2-0!

Si chiude il primo tempo con la Juve Stabia meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo: Ad inizio ripresa si segnala un’occasione di Varnier, anche questa volta da un calcio d’angolo, ma è provvidenziale il neoentrato Crespi a spazzare sulla linea. Si fanno vivi gli ospiti con un affondo in area di Kumi che prova a servire qualcuno in mezzo in scivolata, ma non arriva nessuno e la palla viene mandata in corner. Grandissima occasione per l’Avellino di accorciare le distanze. Corner velenoso di Insigne, colpo di testa di Crespi, respinta prodigiosa di Confente, palla spazzata prima che Simic potesse trovare il tap-in. Alla fine il pallone finisce tra i piedi di Besaggio che da lontano spara alle stelle. Buona chance anche per il capitano della Juve Stabia Candellone, palla alta di poco.

Un’espulsione al 94’ di Insigne sancisce la fine del derby. La Juve Stabia esce vincitrice dallo scontro con i lupi rimettendosi così in zona play-off. La squadra di Biancolino interrompe la serie di risultati positivi e sabato prossimo ospiterà lo Spezia al ‘ Partenio’.

JUVE STABIA. (3-4-2-1). Confente; Giorgini, Varnier ( 79 st Baldi), Bellich; Carissoni, Leone (69 st Pierobon), Correia, Mosti (87 st Zuccon); Piscopo (69 st Burnete), Maistro( 69 st Cacciamani); Candellone.

A disp .: Boer, Reale, Ruggero, Stabile, Mannini, Duca, De Pieri. All: Abate

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori( 46 st Insigne), Kumi, Palmiero (58 st Besaggio), Sounas, Cagnano (70 st Milani); Russo (46 st Crespi), Biasci ( 77 st Lescano).

A disp.: Daffara, Enrici, Manzi, Milani, Palumbo, Gyabuaa, Armellino, Panico. All.: Biancolino.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo.

Assistenti: Dario Garzelli di Livorno e Marco Colaianni di Bari.

Quarto Ufficiale: Andrea Colombo di Como.

Var: Alessandro Prontera di Bologna.

Avar: Matteo Gariglio di Pinerolo.

Marcatori: 39 pt Mosti (JST), 42 pt Bellich (JST)

Note: 5230 spettatori Calci d’angolo :6-3 Ammoniti: Candellone (JST) Correia (JST) Cagnano (AV) Espulsioni : 90+4 Insigne (AV)