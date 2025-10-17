Lecce-Sassuolo 0-0, vince la noia

Finisce senza reti il primo anticipo della settima giornata di serie A tra Lecce e Sassuolo. Al "Via del mare" ne esce una partita avara di emozioni da una parte e dell'altra, con pochissimi sussulti.

Il primo tempo è sostanzialmente il nulla cosmico, se non fosse per un tiro di Stulic al minuto 37 fuori di poco. Nella ripresa le due squadre quanto meno provano a creare qualcosa, soprattutto il Lecce che si fa vedere un paio di volte dalle parti di Muric, anche se l'unica vera e nitida palla gol è di marca neroverde con Laurientè che spreca un contropiede a tu per tu con il portiere dei salentini Falcone. Il pareggio finale smuove la classifica di entrambe: il Sassuolo raggiunge la doppia cifra a quota 10 punti, mentre il Lecce sale a 6.