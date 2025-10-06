Serie D, l'ottava giornata: anticipi, dirette e gare a porte chiuse
L’ottava giornata di Serie D scatterà domani, sabato 18 ottobre, con quattro anticipi che apriranno un weekend di grande calcio dilettantistico. Alle ore 15 in campo Chievoverona-Oltrepò (Girone B), Vigasio-Portogruaro (C) e Rovato Vertovese-Progresso (D); alle 15.30 toccherà invece a Mestre-Bassano (Girone C).
Il turno proseguirà domenica 19 ottobre, con il programma completo delle restanti partite. In mattinata, alle ore 11, si disputerà Ischia-Latte Dolce (Girone G), mentre alle 14.30 scenderanno in campo Palmese-Budoni, sempre nel Girone G.
A seguire, i posticipi del pomeriggio:
15.30: Gravina-Virtus Francavilla e Heraclea-Nardò (Girone H), Gela-Athletic Palermo e Enna-Sancataldese (Girone I).
16.00: Città di Fasano-Fidelis Andria (Girone H).
Due gare si giocheranno a porte chiuse per disposizione delle autorità: Rovato Vertovese-Progresso (Girone D) e San Giuliano City-Tuttocuoio (Girone D).
Il Programma completo:
Girone A: Asti-Biellese (arbitro Isu di Cagliari), Celle Varazze-Chisola (Ercole di Latina), Club Milano-Ligorna (Carrisi di Padova), Derthona-Lavagnese (Lucanie di Molfetta), Imperia-Gozzano (Belingheri di Lecco), Saluzzo-Valenzana Mado (Noci di Arezzo), Sanremese-Cairese (Niccolai di Pistoia), Sestri Levante-Vado (Toselli di Gradisca d’Isonzo), Varese-Novaromentin (Artini di Firenze)
Girone B: Vogherese-Villa Valle (Riglia di Ercolano), Casatese Merate-Folgore Caratese (Borghi di Modena), Castellanzese-Brusaporto (Gargano di Bologna), Chievoverona-Oltrepo (Camia di Nichelino), Leon-Real Calepina (Musumeci di Cassino), Milan Futuro-Caldiero Terme (Vincenzi di Bologna), Pavia-Nuova Sondrio (Calzolari di Albenga), Scanzorosciate-Varesina Sport (Rossiello di Molfetta), Virtus Ciseranobergamo-Breno (Costa di Busto Arsizio)
Girone C: Conegliano-Campodarsego (Paccagnella di Bologna), Este-Adriese (Ferroni di Fermo), Luparense-Cjarlins Muzane (Fresu di Sassari), Mestre-Bassano (Dania di Milano), Obermais-Brian Lignano (Teodoli di Aprilia), San Luigi-Calvi Noale (Ferruzzi di Albano Laziale), Treviso-Legnago Salus (Polizzotto di Palermo), Unione La Rocca Altavilla-Union Clodiense Chioggia (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto), Vigasio-Portogruaro (Galligani di Pistoia)
Girone D: Desenzano-Sant’Angelo (Budriesi di Bologna), Cittadella Vis Modena-Trevigliese (Farina di Ostia Lido), Imolese-Lentigione (Isoardi di Cuneo) ,Palazzolo-Piacenza (Caresia di Trento), Pistoiese-Correggese (Collier di Gallarate), Rovato Vertovese-Progresso (Targhetta di Castelfranco Veneto), San Giuliano City-Tuttocuoio (Femia di Locri), Sasso Marconi-Crema (Comito di Messina), Tropical Coriano-Pro Sesto (Testoni di Ciampino)
Girone E: Cannara-Sporting Trestina (Pascali di Pistoia), Follonica Gavorrano-Ghiviborgo (Lupo di Venosa), Orvietana-Grosseto (Leone di Avezzano), Poggibonsi-San Donato Tavarnelle (Dallagà di Rovigo), Camaiore-Aquila Montevarchi (Scalvi di Lodi), Scandicci-Foligno (Nonnato di Rovigo), Tau Altopascio-Seravezza Pozzi (Stanzani di Bologna), Terranuova Traiana-Prato (Ferrara di Roma 2), Vivi Altotevere Sansepolcro-Siena (Tavassi di Tivoli)
Girone F: Ancona-Unipomezia (Gambirasio di Bergamo), Atletico Ascoli-Recanatese (Pellegrino di Teramo), Termoli-Chieti (Tagliaferri di Lovere), Inter Sm Sammaurese-Vigor Senigallia (Bassetti di Lucca), L’Aquila-Giulianova (Zito di Rossano), Notaresco-Maceratese (Rotondo di Frattamagiore), Ostiamare-Forsempronese (Radovanovic di Maniago), San Marino-Castelfidardo (Benestante di Aprilia), Teramo-Sora (Guiotto di Schio)
Girone G: Albalonga-Cassino (Scicolone di San Donà di Piave) , Anzio-Real Monterotondo (Santeramo di Monza), Ischia-Sassari Lattedolce (Burattini di Roma 1), Monastir-Atletico Lodigiani (Framba di Torino), Nocerina-Montespaccato (Piccolo di Pordenone), Olbia-Flaminia Civita Castellana (Diella di Vasto), Palmese-Budoni (Zini di Udine), Scafatese-Valmontone (Testaì di Catania), Trastevere-C.O.S. Sarrabus Ogliastra (Tuderti di Reggio Emilia)
Girone H: Afragolese-Barletta (Laugelli di Casale Monferrato), Città di Fasano-Fidelis Andria (Faye di Brescia), Ferrandina-Manfredonia (Atanasov di Verona), Flegrea Puteolana-Taurus Acerrana (Aurisano di Campobasso), Gravina-Virtus Francavilla (Monti di Como), Heraclea-Nardo’ (Santinelli di Bergamo), Martina-Pompei (Gervasi di Cosenza), Paganese-Sarnese (Pica di Roma 1), Real Normanna-Francavilla (Curcio di Siena)
Girone I: Castrumfavara-Ragusa (Melloni di Modena), Gela-Athletic Palermo (Cavacini di Lanciano), Enna-Sancataldese (Mascolo di Castellammare di Stabia), Gelbison-Vibonese (Antonuccio di Roma 1), Milazzo-Acireale (D’Agnillo di Vasto), Nissa-Savoia (Papi di Prato), Paternò-Nuova Igea Virtus (Barbetti di Arezzo), Reggina-Vigor Lamezia (Pascuccio di Ariano Irpino), Sambiase-Messina (Previdi di Modena)