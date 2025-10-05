Benevento-Team Altamura 4-0, sorriso ritrovato, ora serve continuità

In questo bel pomeriggio domenicale, il Benevento ottiene un'importante vittoria sul Team Altamura, vincendo con un sonoro 4-0.

Il gruppo di mister Gaetano Auteri aveva bisogno di ritrovare certezze dopo il risultato deludente contro il Latina. Lo stesso trainer siciliano in conferenza stampa pre-partita aveva preannunciato che la sfida contro la compagine di Devis Mangia sarebbe stata tosta e da non sottovalutare e infatti la sua squadra non si è fatta trovare impreparata, rimettendosi così a -3 dalla Salernitana capolista.

Primo tempo: Il Benevento è chiamato a riscattare immediatamente la sconfitta della settimana scorsa. Già dal primo minuto i giallorossi si mostrano pericolosi con Lamesta che intercetta un pallone velenoso, ma al momento della conclusione spara alto.

Al 4’ Salvemini si smarca egregiamente dalla marcatura di Poli dopo aver ricevuto palla da Ceresoli , l’attaccante pugliese però non finalizza bene e si lascia ipnotizzare da Viola.

Al 18’ Lamesta viene atterrato in area, l’arbitro fischia il rigore che viene confermato dopo il consulto al FVS richiesto dal Team Altamura. Dal dischetto si presenta Salvemini che non sbaglia e porta il Benevento in vantaggio. A distanza di due minuti la Strega ci riprova. Incursione solitaria di Prisco in area ma il centrocampista sannita manda alto di poco.

Altro consulto al FVS, sempre per un presunto rigore in favore della squadra di Auteri, dove i padroni di casa lamentano un tocco di mano. Questa volta il penalty non viene concesso. Al 37’ tentativo velenoso di Lamesta con il sinistro a rientrare, fuori di un soffio. La prima azione pericolosa dell’Altamura arriva al 42’ con una conclusione da fuori di Mogentale facilmente bloccata da Vannucchi. Sul finire del primo tempo Salvemini sfiora il raddoppio con un bel tiro dalla breve distanza ma fa meglio di lui Viola che devia in corner.

Prima del fischio finale la Strega trova il 2-0. Lamesta arriva in area, girandosi colpisce il palo ma la palla finisce di nuovo tra i suoi piedi e da lì segnare è solo una formalità.

2-0 al termine dei primi 45’, bilancio nettamente a favore dei sanniti, sia per il risultato che per la prestazione offerta.

Secondo tempo: La ripresa comincia con un tiro da fuori di Grande che si stampa sul palo e va fuori. Neanche in tempo a dirlo e il Benevento si porta sul 3-0 sigillando definitivamente la partita. Manconi intercetta il pallone in area e la piazza chirurgicamente alla sinistra di Viola, nulla da fare per il portiere dei pugliesi.

Un vero e proprio uragano Benevento in questa serata. Al 55’ sfiora anche il 4-0 con Manconi che serve Lamesta in profondità, l’esterno piemontese decide di allargare per Pierozzi che calcia di prima intenzione, respinge Viola e sulla respinta si fa trovare Prisco che di testa manda in curva. Rovesciata di Curcio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il suo tentativo è impreciso e finisce fuori.

Segna il gol del 4-0 Lamesta al minuto 72 con un pregevole pallonetto, l’arbitro però fischia il fuorigioco.

L'appuntamento con il 4-0 è solo da rimandare, perché all’85’ Mignani riceve in area e girandosi insacca di sinistro nell’angolino basso. Primo gol in maglia giallorossa per l’attaccante toscano

Finisce così la partita. 4-0 convincente del Benevento che ha ritrovato i 3 punti davanti al suo pubblico. Questa partita ha però evidenziato come ci sia una grande differenza tra le prestazioni fornite dalla squadra in casa e le prestazioni fornite in trasferta. Per acquisire quella continuità necessaria a raggiungere la prima posizione servirà lavorare ancora all’approccio, partita dopo partita, ma le premesse restano buone e oggi la Strega ha dimostrato di poter ambire a grandi progetti

Benevento ( 3-4-3): Vannucchi; Saio; Scognamillo; Borghini ;Ceresoli; Prisco; Maita © ( 79 st Mehic); Pierozzi ( 73 st Romano); Salvemini ( 59 st Tumminello);Manconi ( 59 st Mignani) ;Lamesta ( 73 st Della Morte)

A disp: Russo, Esposito, Viscardi, Sena, Rillo, Ricci, Talia, Tsingaras, Cantisani, Carfora.

All: Auteri

Team Altamura (3-5-2) : Viola; Dipinto ( 46 st Crimi); Poli ( 10 pt Zazza); Silletti ©; Grande; Simone; Rosafio( 76 st Ortisi); Mogentale ( 85 st Nicolao); Curcio; Nazzaro( 76 st Franco); Lepore

A disp : Spina, Masi, Agostinelli, Florio, Esposito, Mbaye.

All: Mangia

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro; Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo; Giuseppe Bosco di Lanciano ; Quarto ufficiale: Mattia Maresca di Napoli; operatore FVS: Antonio Aletta di Avellino

Note: 6157 spettatori, di cui 171 ospiti; Ammoniti : nessuno

Marcatori : 21 pt Salvemini (rig) (BN) ; 45 +2 pt Lamesta (BN) ; 50 st Manconi (BN); 85 st Mignani