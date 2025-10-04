Il Parma rimonta il Monza (2-1) Decidono Almqvist e Cutrone

Vittoria per i gialloblu nell’amichevole contro l’AC Monza che si è giocata al Mutti Training Center di Collecchio. In una mattina di sole caldissimo, insolito per una giornata di ottobre, i biancorossi vanno a segno subito alla prima discesa: palla verticale di Keita Baldè, filtrante che pesca Capolupo, controllo e tiro in porta sul primo palo per il vantaggio dei monzesi. Dopo appena due minuti (10’), la reazione del Parma: punizione di Estévez, colpo di testa di Djurić che finisce sulla parte alta della traversa. I gialloblu continuano ad attaccare e creano altre occasioni: prima Pizzignacco salva su Ordonez (14’), poi al 16’ Djurić gira di poco a lato una deviazione di piede da buona posizione in area. Al 37’ arriva il pareggio: Ordonez scende a sinistra, cross centrale arretrato per l’arrivo di Almqvist, conclusione di prima sul palo lontano. Tre minuti dopo, ancora Ordonez stavolta ci prova dal limite, Pizzignacco salva in tuffo. Nel secondo tempo la sblocca subito Cutrone, decisivo come sempre in area di rigore: assist di Almqvist, diagonale di prima dell’attaccante gialloblu. E’ il 2-1 finale che sancisce la fine del match. Poi il Parma amministra bene il corso del secondo tempo, dove si mettono in luce molti giovani della Primavera 1, come Semedo, Mama e Conde. Il prossimo impegno per i gialloblu sarà contro il Genoa, domenica 19 ottobre alle ore 15:00.