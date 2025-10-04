Brutte notizie per il Parma: lesione capsulo legamentosa per Valeri - I AM CALCIO ITALIA

Brutte notizie per il Parma: lesione capsulo legamentosa per Valeri

Emanuele Valeri (ph Parma Calcio 1913)
Emanuele Valeri (ph Parma Calcio 1913)
ItaliaSerie A

In seguito all'infortunio occorso durante la gara Parma-Lecce, Emanuele Valeri è stato sottoposto nella giornata di ieri ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all'evoluzione clinica.

La Redazione

Leggi altre notizie:PARMA Serie A
GenoaGenoa - ParmaParma
7ª giornata - Serie A 2025 - 2026
Comparazione Quote1X2
IamBet2.173.703.95
Bet3652.053.703.30
Unibet2.023.303.75
1xBet2.173.323.95

Serie A

ClassificaRisultatiStatistiche