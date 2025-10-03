Novara-Triestina 0-0, non si sbloccano gli azzurri

Una brutta partita tra Novara e Triestina finisce con il più logico dei risultati, uno zero a zero che non accontenta nessuna delle due squadre che muovono la classifica ma che avrebbero avuto bisogno di una vittoria, il Novara per centrare il primo successo, la Triestina per l’importante penalizzazione di inizio campionato che la costringe a una rincorsa difficile per la salvezza.

Poche emozioni nel primo tempo, zero a zero il risultato Il primo tiro in porta è della Triestina al 12’ con Faggioli bloccato da Boseggia, gli ospiti chiedono l’intervento del video per un presunto fallo in area ma l’esito è negativo. La Triestina attacca ed è pericolosa due volte al 20’, Lorenzini e l’imprecisione di Ionita salvano gli azzurri; al 29’ si vede finalmente il Novara, angolo di Lanini e colpo di testa di D’Alessio alzato sulla traversa da Matosevic, la prima frazione termina sullo zero a zero.

Il Novara rischia, nel finale con l’ingresso di Morosini si vede qualcosa La ripresa si apre con una punizione alta sulla traversa di D’Amore, occasione per Ionita al 10’, il suo sinistro sfiora la traversa, al 19’ calcio di rigore per la Triestina per un fallo di Bertoncini su Faggioli, per fortuna del Novara Zanchetta chiede la revisione al monitor e il fallo è appena fuori dall’area di rigore. Al 30’ Gunduz impegna Boseggia che si oppone anche a Ionita in angolo, sul successivo corner annullata una rete a Fagioli. Al 36’ troppo centrale il tentativo di Di Cosmo per impensierire Matosevic, al 39’ ripartenza novarese con Perini che serve Donadio che non inquadra la porta, padroni di casa meglio nell’ultima parte di match, Basso dal limite dell’area trova attento Matosevic.

NOVARA-TRIESTINA 0-0

Novara (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio (10’st Basso), Lorenzini, Bertoncini, Agyemang; Valdesi, Ranieri (32’st Di Cosmo), Collodel; Donadio (40’st Ledonne); Da Graca (10’st Perini), Lanini (32’st Morosini). All. Zanchetta

Triestina (3-5-2): Matosevic; Moretti, Silvestri, Anzolin; Silvestro (40’st Pedicillo), Crnigoj (17’st Gunduz), Jonsson, Ionita, D’Amore; Faggioli (32’st D’Urso), Kijajic. All Marino

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Note: Corner 7-4. Ammoniti Bertoncini e Di Cosmo per il Novara, Moretti, Pedicillo e Silvestro per la Triestina. Spettatori 1686, 1276 abbonati e 410 paganti.